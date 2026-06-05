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Hindi Newsक्रिकेटश्रेयस अय्यर का डबल रोल, टीम इंडिया की कप्तानी के साथ-साथ निभाएंगे कोच की भूमिका, हो गया बड़ा ऐलान

श्रेयस अय्यर का 'डबल रोल', टीम इंडिया की कप्तानी के साथ-साथ निभाएंगे कोच की भूमिका, हो गया बड़ा ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर बहुत जल्द डबल रोल में दिखने वाले हैं. अय्यर शुक्रवार को एआई-आधारित खेल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म काबुनी के लॉन्च से पहले सुपर कोच के रूप में शामिल हो गए. श्रेयस अय्यर का T20I में भारतीय कप्तान बनना भी लगभग तय है. वो बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव को रिप्लेस करने वाले हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:42 PM IST
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श्रेयस अय्यर का 'डबल रोल', टीम इंडिया की कप्तानी के साथ-साथ निभाएंगे कोच की भूमिका (Photo: bcci)
श्रेयस अय्यर का 'डबल रोल', टीम इंडिया की कप्तानी के साथ-साथ निभाएंगे कोच की भूमिका (Photo: bcci)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर बहुत जल्द डबल रोल में दिखने वाले हैं. अय्यर शुक्रवार को एआई-आधारित खेल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म काबुनी के लॉन्च से पहले सुपर कोच के रूप में शामिल हो गए. स्टार खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए हैं. पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, एबी डीविलियर्स और शेन वॉटसन भी इस प्लेटफॉर्म के सुपर कोच हैं, जिसका उद्देश्य स्कूलों, अभिभावकों और उभरते क्रिकेटरों को अवसर प्रदान करना है. देशभर में इस टूर्नामेंट का नाम है, ''क्या आप किसी दिग्गज के लिए खेलना चाहते हैं?'' बता दें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन इस महीने महीने होगा और इसमें 12 से 16 वर्ष की आयु के क्रिकेटर्स हिस्सा ले सकेंगे.

श्रेयस के बारे में आयोजकों ने क्या कहा?

आयोजकों ने जारी विज्ञप्ति में कहा, 'काबुनी वास्तविक समय में खिलाड़ी की गतिविधियों और गेंद के डाटा को ट्रैक करता है, और इसे आवाज, वीडियो और दृश्य मार्गदर्शन के माध्यम से व्यावहारिक, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया में परिवर्तित करता है. यह प्लेटफॉर्म '1% सुधार' के सिद्धांत पर आधारित है - समय के साथ धीरे-धीरे होने वाले समायोजन जो सार्थक विकास में परिणत होते हैं.'

इसमें आगे कहा गया, 'बायोमैकेनिक्स और मोशन ट्रैकिंग का उपयोग करते हुए, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो कोचिंग पहले केवल एलीट स्तर पर ही उपलब्ध थी, वह खेल के हर स्तर के खिलाड़ियों के लिए सुलभ हो सके.'

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भारत के कप्तान बनेंगे श्रेयस अय्यर

काबुनी में सुपर कोच की भूमिका निभाने के लिए तैयार हुए श्रेयस अय्यर जल्द टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की कमान भी संभालेंगे. वो सूर्यकुमार यादव की जगह टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे. दिलचस्प बात ये है कि इसी साल जब सूर्या की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था, तब श्रेयस भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन आईपीएल में उनकी कप्तानी से प्रभावित होकर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर उन्हें कप्तान बनाने वाले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार, 6 जून को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है और बीसीसीआई बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम की घोषणा भी कर देगी.

यह भी पढ़ें: 829 दिन बाद मैदान पर उतरा इंग्लैंड का ये गेंदबाज, पहले ओवर में ही रचा इतिहास, 149 सालों में पहली बार हुआ ऐसा

 

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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