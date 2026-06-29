IND vs IRE: कप्तान बनते ही लगातार दो T20I मैचों में हार, श्रेयस अय्यर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, ऋषभ पंत की कर ली बराबरी

भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. भारत को बेलफास्ट में सीरीज का पहला मैच 34 रनों से गंवाना पड़ा, और इसके बाद रविवार को बारिश से प्रभावित मैच में आयरलैंड ने दूसरा T20I एक रन से जीत लिया. हालांकि भारत के गेंदबाजों ने दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा. श्रेयस अय्यर ने कप्तान बनते ही लगातार दो T20I मैचों में हार के बाद बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है.
आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज से श्रेयस अय्यर ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान के तौर पर आगाज किया, लेकिन पहले लगातार दोनों ही T20I मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. आयरलैंड टीम के खिलाफ लगातार मिली हार ने श्रेयस अय्यर को एक ऐसी लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसमें कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं होना चाहेगा. मुंबई के 31 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज, ऋषभ पंत के बाद दूसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती दोनों T20I मैच गंवा दिए हैं.
ऋषभ पंत ने जून 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान T20I कप्तानी में डेब्यू किया था और पांच मैचों की उस सीरीज के शुरुआती दो मैच भी गंवा दिए थे. श्रेयस अय्यर, जो तीन अलग-अलग IPL फ्रैचाइजी को फाइनल तक पहुंचाने वाले एकमात्र कप्तान हैं, बल्लेबाजी के लिहाज से भी फ्लॉप रहे हैं. श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड टीम के खिलाफ पहले T20I मैच में सात गेंदों पर सिर्फ तीन रन बनाए और दूसरे मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सात गेंदों पर 10 रन बनाए.
बतौर कप्तान अपनी पहली ही सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर ने माना कि हालात के मुताबिक ढलने के मामले में आयरलैंड ने उनकी टीम को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया. श्रेयस अय्यर ने कहा कि मेजबान टीम का खेलने का तरीका बहुत पेशेवर था और वे हालात को समझने और उसी के अनुसार खेलने में बहुत स्पष्ट थे. रविवार को सिविल क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए. इसके जवाब में भारत 153/9 का स्कोर ही बना सका. इसी के साथ मेजबान टीम ने 1 रन से मुकाबला अपने नाम करते हुए पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीती.