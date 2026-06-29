Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs IRE: कप्तान बनते ही लगातार दो T20I मैचों में हार, श्रेयस अय्यर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, ऋषभ पंत की कर ली बराबरी

आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज से श्रेयस अय्यर ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान के तौर पर आगाज किया, लेकिन पहले लगातार दोनों ही T20I मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 29, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:54 AM IST
IND vs IRE: कप्तान बनते ही लगातार दो T20I मैचों में हार, श्रेयस अय्यर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, ऋषभ पंत की कर ली बराबरी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल में UCC लागू हुआ तो क्या-क्या बदलेगा? शादी से विरासत तक परिवार पर पड़ेगा असर
West Bengal29 min ago
2
Iran-US Talk29 min ago
3
Jasmin Bhasin30 min ago
4
BTech Course32 min ago
5
Passenger33 min ago