"वह भारत के सबसे शानदार कप्तान.." 4 हार फिर भी श्रेयस अय्यर के किसने पढ़े कसीदे, फैंस को लताड़ा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत को तरस रही है. आईपीएल में कप्तानी से सभी का दिल जीतने वाले अय्यर के फॉर्मूले फेल नजर आ रहे हैं और 4 शर्मनाक हार के बाद सवालों के घेरे में हैं. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बहन अपने भाई को डिफेंड करने के लिए अड़ी नजर आईं. उन्होंने अय्यर का बचाव करने के लिए एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का उदाहरण दिया और बताया कि श्रेयस भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं.