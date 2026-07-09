"वह भारत के सबसे शानदार कप्तान.." 4 हार फिर भी श्रेयस अय्यर के किसने पढ़े कसीदे, फैंस को लताड़ा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत को तरस रही है. आईपीएल में कप्तानी से सभी का दिल जीतने वाले अय्यर के फॉर्मूले फेल नजर आ रहे हैं और 4 शर्मनाक हार के बाद सवालों के घेरे में हैं. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बहन अपने भाई को डिफेंड करने के लिए अड़ी नजर आईं. उन्होंने अय्यर का बचाव करने के लिए एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का उदाहरण दिया और बताया कि श्रेयस भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत गहरे धब्बों के साथ हुई. पहली बार टीम इंडिया ने अंडरडॉग आयरलैंड से टी20 सीरीज गंवा दी. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 76 ऑलआउट ने कई दाग दे दिए. इस हार के बाद सीरीज भी दांव पर लगी हुई है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम को चैंपियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव को ड्रॉप करके अय्यर को कमान थामी गई, जिसके चलते दबाव डबल नजर आ रहा है.
श्रेष्ठा अय्यर ने फिल्मीज्ञान पर बातचीत में कहा, "शुभमन गिल हों, विराट कोहली तो लीजेंड हैं, रोहित शर्मा लीजेंड, सचिन तेंदुलकर लीजेंड. ये लोगों ने भी काफी सारे मुकाबले हारे हैं. लेकिन अगर आप सिर्फ श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर ही बोलते रहोगे, तो शायद आपको कुछ तो प्रॉब्लम है. मुझे लगता है कि वह अद्भुत हैं."
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उन्होंने आगे कहा, "वह कुल मिलाकर एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व वाले हैं. मुझे लगता है कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है. उनके जितना और किसी के पास नहीं है. उनके पास इतना कुछ देने के लिए है. और आने वाला समय बहुत जल्दी आने वाला है, वह समय बहुत जल्दी आएगा, जब ये बोलेंगे कि श्रेयस अय्यर भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक हैं. मेरा मानना है कि ऐसा पहले से ही हो रहा है."