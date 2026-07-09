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"वह भारत के सबसे शानदार कप्तान.." 4 हार फिर भी श्रेयस अय्यर के किसने पढ़े कसीदे, फैंस को लताड़ा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया जीत को तरस रही है. आईपीएल में कप्तानी से सभी का दिल जीतने वाले अय्यर के फॉर्मूले फेल नजर आ रहे हैं और 4 शर्मनाक हार के बाद सवालों के घेरे में हैं. इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बहन अपने भाई को डिफेंड करने के लिए अड़ी नजर आईं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:03 PM IST
"वह भारत के सबसे शानदार कप्तान.." 4 हार फिर भी श्रेयस अय्यर के किसने पढ़े कसीदे, फैंस को लताड़ा
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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