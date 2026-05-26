फोन करना बंद करो... ट्रोलिंग पर फूटा श्रेयस अय्यर की बहन का गुस्सा, वीडियो जारी कर ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

IPL 2026 Shreyas Iyer Sister: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पंजाब किंग्स की टीम नहीं पहुंच पाई. सीजन के शुरुआती मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली टीम दूसरे चरण में पिछड़ गई. 24 मई को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस पर राजस्थान रॉयल्स की जीत ने पंजाब किंग्स के आईपीएल अभियान को समाप्त कर दिया. इस नतीजे के साथ ही श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर के खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग का दौर फिर से शुरू हो गया.

यह विवाद पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच एक पुराने "मजाकिया" (बेंटर) रील की वजह से हुआ. वह सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया. श्रेष्ठा के खिलाफ अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार का सिलसिला शुरू हो गया. इससे यह पता चलता है कि खेल के क्षेत्र में ऑनलाइन मजाक कितनी जल्दी व्यक्तिगत उत्पीड़न में बदल सकता है, खासकर तब जब परिणाम किसी टीम या व्यक्ति के खिलाफ हों.

श्रेष्ठा ने सफाई में क्या कहा?

इस भारी ट्रोलिंग का जवाब देते हुए श्रेष्ठा ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो साझा किए. उन्होंने अपने मूल वीडियो के पीछे की मंशा को स्पष्ट किया और अपने तथा अपने परिवार के प्रति किए जा रहे दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, ''मैंने जो वीडियो पहले बनाया था, उसे आप लोगों ने हद से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जबकि उस रील का मकसद सिर्फ एक हल्का-फुल्का मजाक था.''

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Crying moments of Shresta Iyer & PBKSpic.twitter.com/ZYIbrmCnpO — Cricket Central (@CricketCentrl) May 24, 2026

श्रेष्ठा खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करतीं?

श्रेष्ठा ने साफ तौर पर कहा कि उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी और वह किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला रही थीं. उन्होंने स्पष्ट किया, "मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही थी. मैं हर क्रिकेटर का सम्मान करती हूं क्योंकि मेरा भाई खुद एक क्रिकेटर है. मैं तो बस अपने भाई की टीम का समर्थन कर रही थी.''

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ऑफिस और छात्रों को भी किया गया परेशान?

श्रेष्ठा ने उस भयावह उत्पीड़न का भी खुलासा किया जो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन झेल रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस और सहयोगियों तक को नहीं बख्शा गया. उन्होंने कहा, ''मुझे तुम लोगों पर तरस आता है. तुम मेरे ऑफिस में फोन कर रहे हैं, मुझे, मेरे सहयोगियों, मेरे छात्रों और मेरे परिवार को गालियां दे रहे हैं और उन्हें बेवक्त फोन करके परेशान कर रहे हैं.''

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नफरत फैलाने वालों ने पार की मर्यादा

श्रेष्ठा ने जोर देकर कहा कि वह व्यक्तिगत आलोचना सह सकती हैं, लेकिन उनके पेशेवर दायरे और परिवार को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर आप मुझसे नफरत करना चाहते हैं, तो शौक से करें, लेकिन मुझसे जुड़े लोगों को परेशान करना बंद करें. मेरा भाई जीते या हारे, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी और उसकी खुशियां मनाऊंगी."