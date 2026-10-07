श्रेयस अय्यर का तूफानी शतक, भारत की धांसू जीत! कप्तान के एक बयान ने मचाई सनसनी- ‘वेस्टइंडीज है बेहद खतरनाक’, आखिर क्यों?

भारत ने वेस्टइंडीज को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 8 विकेट मात दे दी. भारतीय टीम ने इस मैच में 32 गेंद बाकी रहते ही जीत दर्ज कर ली और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था.
वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 171 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. जवाब में टीम इंडिया ने 172 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 14.4 ओवर में ही हासिल कर लिया. भारत के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोका. श्रेयस अय्यर ने 43 गेंद पर 102 रन की नाबाद पारी खेली. श्रेयस अय्यर ने 237.21 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 छक्के और 10 चौके लगाए.
श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 8 विकेट से जीत के बावजूद उसे बेहद खतरनाक टीम बताया है. श्रेयस अय्यर ने मैच जीतने के बाद कहा, 'हमने भारत बनाम वेस्टइंडीज के वनडे मैचों में देखा कि कितना जबरदस्त रोमांच था, लेकिन टी20 में आते हुए, हम जानते हैं कि वे एक खतरनाक टीम हैं. इसलिए हमारे लिए यह जरूरी था कि हम अपने प्लान पर टिके रहें और आज हमने वही किया.'
श्रेयस अय्यर ने कहा, 'हर खिलाड़ी ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. आज के प्रदर्शन के लिए मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा. और हाँ, जाहिर है, मैं असल में अपने पहले शतक के बारे में सोच रहा था, और वह पूरा हो गया. मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि सपने सच होते हैं. जीत का मजा ही कुछ और होता है और ड्रेसिंग रूम में हम इसी बारे में बात करते रहते हैं. अगर दिन आपका है, तो यह ठान लें कि आप टीम को मैच जिताएं और आज मेरी बारी थी.'
श्रेयस अय्यर ने कहा, 'पिछले कुछ मैचों में बल्लेबाजों ने ही मैच खत्म किया था. कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह एक शानदार प्रदर्शन था और मुझे लगता है कि अगर हम इसी सोच के साथ खेलते रहे, तो हम टी20 में सबसे खतरनाक टीमों में से एक होंगे.' श्रेयस अय्यर ने नमन धीर की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह सच में एक खास खिलाड़ी है. उसने जैसा एटीट्यूड और अप्रोच दिखाया, अहम मौकों पर गेंदबाजी करने की इच्छा दिखाई, उसे समझ आ गया था कि गेंद टर्न हो रही है और उसने उसका फायदा उठाया. उसका प्रदर्शन तारीफ के काबिल है और मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है.'