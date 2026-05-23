लखनऊ ने शिकार भूल चुके शेर को खून सुंघा दिया, IPL 2026 में अभी भी जिंदा है पंजाब किंग्स की टीम

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने शिकार भूल चुके शेर को खून सूंघा दिया और इसके बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तबाही का ऐसा मंजर देखा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा. पंजाब किंग्स (PBKS) के विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अचानक तबाही मचा देने वाली पारी खेल दी. बता दें कि पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को खेले गए IPL 2026 मैच में 7 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 12 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली.

लखनऊ ने शिकार भूल चुके शेर को खून सुंघा दिया

पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की तबाही मचाने वाली पारी खेल दी. श्रेयस अय्यर ने 198.03 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 11 चौके और 5 छक्के उड़ाए. श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स (PBKS) को जीत दिलाकर उसे IPL 2026 में अभी भी जिंदा रखा है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजों ने शिकार भूल चुके पंजाब किंग्स (PBKS) के शेर कप्तान श्रेयस अय्यर को खून सुंघा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इस जीत के साथ ही IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर आ गई है. पंजाब किंग्स (PBKS) के 14 मैचों में 7 जीत और 6 हार के साथ 15 अंक हैं और उसका नेट रनरेट +0.309 है.

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IPL 2026 में अभी भी जिंदा है पंजाब किंग्स की टीम

पंजाब किंग्स की टीम IPL 2026 में अभी भी जिंदा है. पंजाब किंग्स (PBKS) को अब यह दुआ करनी होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें अपने आखिरी लीग मैचों में हार जाए. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इस स्थिति में 15 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. बता दें कि अगर राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ कल का मैच जीत गई तो, ऐसे में उसके 14 मैचों में 16 अंक हो जाएंगे. राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम इस स्थिति में 16 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का IPL 2026 से सफर खत्म हो जाएगा.

श्रेयस अय्यर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें पहले ही IPL 2026 के Playoffs में जगह बना चुकी हैं. चौथे स्थान के लिए अब राजस्थान रॉयल्स (RR), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच टक्कर है. बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) के सामने जीत के लिए 197 रनों का टारगेट रखा था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर 200 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 12 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली. पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.