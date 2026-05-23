Advertisement
trendingNow13227153
Hindi Newsक्रिकेटलखनऊ ने शिकार भूल चुके शेर को खून सुंघा दिया, IPL 2026 में अभी भी जिंदा है पंजाब किंग्स की टीम

लखनऊ ने शिकार भूल चुके शेर को खून सुंघा दिया, IPL 2026 में अभी भी जिंदा है पंजाब किंग्स की टीम

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने शिकार भूल चुके शेर को खून सूंघा दिया और इसके बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तबाही का ऐसा मंजर देखा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा. पंजाब किंग्स (PBKS) के विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अचानक तबाही मचा देने वाली पारी खेल दी. बता दें कि पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को खेले गए IPL 2026 मैच में 7 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 12 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 23, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लखनऊ ने शिकार भूल चुके शेर को खून सुंघा दिया, IPL 2026 में अभी भी जिंदा है पंजाब किंग्स की टीम

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने शिकार भूल चुके शेर को खून सूंघा दिया और इसके बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तबाही का ऐसा मंजर देखा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा. पंजाब किंग्स (PBKS) के विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अचानक तबाही मचा देने वाली पारी खेल दी. बता दें कि पंजाब किंग्स (PBKS) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को खेले गए IPL 2026 मैच में 7 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 12 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली.

लखनऊ ने शिकार भूल चुके शेर को खून सुंघा दिया

पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 51 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की तबाही मचाने वाली पारी खेल दी. श्रेयस अय्यर ने 198.03 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 11 चौके और 5 छक्के उड़ाए. श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स (PBKS) को जीत दिलाकर उसे IPL 2026 में अभी भी जिंदा रखा है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के गेंदबाजों ने शिकार भूल चुके पंजाब किंग्स (PBKS) के शेर कप्तान श्रेयस अय्यर को खून सुंघा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इस जीत के साथ ही IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर आ गई है. पंजाब किंग्स (PBKS) के 14 मैचों में 7 जीत और 6 हार के साथ 15 अंक हैं और उसका नेट रनरेट +0.309 है.

IPL 2026 में अभी भी जिंदा है पंजाब किंग्स की टीम

पंजाब किंग्स की टीम IPL 2026 में अभी भी जिंदा है. पंजाब किंग्स (PBKS) को अब यह दुआ करनी होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें अपने आखिरी लीग मैचों में हार जाए. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम इस स्थिति में 15 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. बता दें कि अगर राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ कल का मैच जीत गई तो, ऐसे में उसके 14 मैचों में 16 अंक हो जाएंगे. राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम इस स्थिति में 16 अंकों के साथ IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का IPL 2026 से सफर खत्म हो जाएगा.

श्रेयस अय्यर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें पहले ही IPL 2026 के Playoffs में जगह बना चुकी हैं. चौथे स्थान के लिए अब राजस्थान रॉयल्स (RR), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच टक्कर है. बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए और पंजाब किंग्स (PBKS) के सामने जीत के लिए 197 रनों का टारगेट रखा था. जवाब में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर 200 रन बनाते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने 12 गेंद बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली. पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
Supreme Court
ट्विशा शर्मा को अब मिलेगा न्याय? सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान!
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
Breadfruit
एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! भारत समेत 90 देशों में छाई है कटहल की ये ‘बहन’
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
PM Modi
PM मोदी ने देख लिया सिपहसालारों का रिपोर्ट कार्ड, कैसे होता है मंत्रियों का अप्रेजल?
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
keralam ceo
BJP ने राहुल का तीर उन पर ही चला दिया! केरलम् के CEO पर क्यों देनी पड़ रही सफाई?
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
us
'दिल्ली की गर्मी तो...', मंच पर छूटे अमेरिकी विदेश मंत्री के पसीने! Video Viral
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
CJI Surya Kant
कॉकरोच नहीं... CJI अब ऐसा क्या बोले कि लोगों ने खुला खत लिख कहा- टिप्पणी वापस लें!
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
PM Modi
PM मोदी से मिले रुबियो, अहम मुद्दों पर चर्चा के बीच दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
Rajyasabha
राज्यसभा के उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 24 कदम दूर है NDA; क्या 18 जून को पलटेगी बाजी?
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
Silent Killer
वैज्ञानिकों की डरावनी रिपोर्ट: भारत में 'Silent Killer' गर्मी का अलर्ट!
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला