पंजाब किंग्स की लगातार 4 हार ने तोड़ा श्रेयस अय्यर का सब्र, गुस्से से दिखे लाल, किसे बताया गुनहगार?

Shreyas Iyer Statement: आईपीएल 2026 के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है. धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 210 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा. पंजाब के गेंदबाजों ने लचर प्रदर्शन किया और आखिरी ओवर में खूब रन लुटाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 33 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर ने पारी को संभाला और दोनों की पार्टनरशिप के कारण दिल्ली ने मैच में वापसी की. आखिरी के ओवरों में आशुतोष शर्मा और अपना पहला आईपीएल मैच मैच खेल रहे माधव तिवारी ने पंजाब के गेंदबाजों पर प्रहार किया और उनके जबड़े से जीत छीन ली. आशुतोष ने 10 गेंदों पर 24 रन और माधव तिवारी ने 8 गेंद पर 18 रनों की बेहद कीमती पारी खेली.

श्रेयस अय्यर ने किसे बताया हार का गुनहगार?

लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध टूट गया. मैच हारने के बाद उन्होंने टीम के गेंदबाजों की क्लास लगाई और साथ ही खराब फील्डिंग को भी हार का बड़ा कारण बताया. अय्यर ने ये भी माना कि इस पिच पर 210 रन काफी थे और इसका बचाव किया जा सकता था.

श्रेयस अय्यर ने कहा, ''मेरे अनुसार 210 रन इस विकेट पर काफी अच्छे थे. पिच पर गेंद सीम हो रही थी और बाउंस भी बराबर नहीं था, इसलिए यह स्कोर कम से कम 30 रन ज्यादा था. खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी के कारण हम ये मुकाबला हार गए.

Add Zee News as a Preferred Source

डेथ ओवरों की रणनीति पर बात करते हुए पंजाब कप्तान ने कहा कि नए बल्लेबाज के खिलाफ हार्ड लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी सबसे असरदार रहती है. उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी गेंदें डालने पर बल्लेबाज से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है और विकेट मिल सकता है. हालांकि अय्यर ने माना कि टीम की प्लानिंग में कमी रही और यही हार की बड़ी वजह बनी.

डेब्यू पर छाए माधव तिवारी

पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार जीत में कप्तान अक्षर पटेल, डेविड मिलर और आशुतोष शर्मा का अहम रोल रहा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित डेब्यूटेंट माधव तिवारी ने कहा. 22 वर्षीय ऑलराउंडर ने पहले गेंद से कमाल दिखाते हुए 2 विकेट चटकाए और फिर अहम मौके पर 8 गेंदों पर 18 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. डेब्यू मैच पर शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.