मजा आएगा... लगातार 5 हार के बाद RCB से भिड़ने को बेताब पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, ये क्या बोल दिया?

Shreyas Iyer Statement: आईपीएल 2026 में एक समय पंजाब किंग्स को हराना असंभव लग रहा था, लेकिन अब आलम ये है कि श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम एक जीत के लिए तरस रही है. गुरुवार को हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से बाजी मार ली. स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली और पंजाब के जबड़े से जीत छीन ली. IPL में पहली बार कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने जीत के साथ खाता खोला. वहीं, लगातार 5 मुकाबले हारने के बाद श्रेयस अय्यर थोड़े परेशान तो दिखे, लेकिन उन्होंने बाकी बचे दो मैचों के बारे में भी खुलकर बातचीत की. पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला रविवार, 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा.

मुंबई इंडियंस से हारकर क्या बोले श्रेयस अय्यर?



आईपीएल 2026 के पहले हाफ में पंजाब किंग्स और टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ हो रही थी. PBKS ने लगातार 6 मुकाबले जीते थे और ये टीम पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर थी. हालांकि, उसके बाद पंजाब किंग्स को नजर लग गई और अब हार का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ करारी शिकस्त के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तिलक की जमकर तारीफ की.

श्रेयस अय्यर ने कहा, ''(आज रात की हार पर) खैर, हार पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यहां किसी एक कारण पर उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि यह क्रिकेट का एक शानदार मैच था. बहुत ही बढ़िया मुकाबला था. तिलक ने कमाल की बैटिंग की, उन्होंने अपने शॉट्स बहुत अच्छे से चुने, इसलिए उन्हें इसका श्रेय जाता है. (अज़मत पर) निश्चित रूप से, एक समय हम लगभग 170 से 180 रन बनाने की सोच रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मैच का रुख हमारी तरफ मोड़ दिया। छक्के लगाने में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, और 16वें या 17वें ओवर से हमने मैच पर पकड़ बनाई और 200 रन तक पहुंचना उनके लिए सराहनीय रहा.''

RCB से टक्कर लेने को बेताब श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा कि हमारा अगला मुकाबला आरसीबी से है. वो मैच भी इसी मैदान पर है, लेकिन दिन में (दोपहर 3:30 बजे से). उस मैच के लिए मैं काफी उत्साहित हूं. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए हमें दोनों मैच जीतने ही होंगे. ये दोनों मैच बेहद रोमांचक होने वाले हैं. मैं इन्हें खेलने के लिए बेताब हूं.

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