Advertisement
trendingNow13217945
Hindi Newsक्रिकेटभारत को टेस्ट के लिए मिला नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मिल सकता है मौका

भारत को टेस्ट के लिए मिला नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मिल सकता है मौका

भारत को टेस्ट के लिए नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है. IPL 2026 के बाद 6 जून 2026 से भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. सूत्रों के मुताबिक 19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो सकता है. श्रेयस अय्यर को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 15, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत को टेस्ट के लिए मिला नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मिल सकता है मौका

भारत को टेस्ट के लिए नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है. IPL 2026 के बाद 6 जून 2026 से भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. सूत्रों के मुताबिक 19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो सकता है. श्रेयस अय्यर को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है. श्रेयस अय्यर की अगर टेस्ट टीम में वापसी होती है, तो वह प्लेइंग इलेवन में नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं.

भारत को टेस्ट के लिए मिला नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज भी मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. श्रेयस अय्यर तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं. श्रेयस अय्यर के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है. श्रेयस अय्यर भारत की टेस्ट टीम में आकर मिडिल ऑर्डर में एक्स-फैक्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर अगर नंबर-5 पर बैटिंग करते हैं, तो ऋषभ पंत नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं.

तिहरा शतक जड़ने की काबिलियत

श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा और तिहरा शतक जड़ने की काबिलियत रखते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में श्रेयस अय्यर के गजब के रिकॉर्ड्स हैं. श्रेयस अय्यर ने 83 फर्स्ट क्लास मैचों में 6408 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 शतक और 33 अर्धशतक ठोके हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में श्रेयस अय्यर का बेस्ट स्कोर 233 रन है. श्रेयस अय्यर मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात कर रन बटोरने में माहिर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप बनाने में माहिर

श्रेयस अय्यर के पास पारी को संभालने और साथ ही जीत दिलाने की दोहरी काबिलियत है. पिछले कुछ समय में श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है. उनके तरकश में हर वो तीर मौजूद है, जो विरोधी टीम को धराशाई कर सके. श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का कोई मुकाबला ही नहीं है. श्रेयस अय्यर जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप बनाने में भी मदद कर सकता है. श्रेयस अय्यर ने आखिरी बार फरवरी 2024 में भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट खेला था.

भारत का सबसे बड़ा मैच विनर

श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल में 8 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर ने 76 वनडे मैचों में 46.51 की औसत से 2977 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने वनडे में 5 शतक और 23 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर भारत के लिए 14 टेस्ट मैचों में 36.86 की औसत से 811 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Shreyas Iyer

Trending news

कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
Gold Purchase Limit
कितना सोना खरीदना है कानूनी? ज्यादा हुआ तो लग सकता है जुर्माना, जानिए नए नियम
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
Rahul Gandhi
केरल के 'चाणक्‍य' ने किया वो काम, कांग्रेस के दिग्‍गज जिसको करने में रहे नाकाम!
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
Mamata Banerjee
टूटने के मुहाने पर खड़ी पार्टी TMC! ममता बनर्जी के किस काम से नाराज हैं महिला सांसद?
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
World most expensive vegetable
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
Peanut Name
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
V.D. Satheesan Kerala CM
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
PM Modi Record
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार