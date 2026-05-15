भारत को टेस्ट के लिए मिला नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में मिल सकता है मौका

भारत को टेस्ट के लिए नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है. IPL 2026 के बाद 6 जून 2026 से भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. सूत्रों के मुताबिक 19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो सकता है. श्रेयस अय्यर को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है. श्रेयस अय्यर की अगर टेस्ट टीम में वापसी होती है, तो वह प्लेइंग इलेवन में नंबर-5 पर बैटिंग कर सकते हैं.

भारत को टेस्ट के लिए मिला नंबर-5 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज भी मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. श्रेयस अय्यर तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं. श्रेयस अय्यर के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है. श्रेयस अय्यर भारत की टेस्ट टीम में आकर मिडिल ऑर्डर में एक्स-फैक्टर की कमी को पूरा कर सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर अगर नंबर-5 पर बैटिंग करते हैं, तो ऋषभ पंत नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं.

तिहरा शतक जड़ने की काबिलियत

श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा और तिहरा शतक जड़ने की काबिलियत रखते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में श्रेयस अय्यर के गजब के रिकॉर्ड्स हैं. श्रेयस अय्यर ने 83 फर्स्ट क्लास मैचों में 6408 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 शतक और 33 अर्धशतक ठोके हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में श्रेयस अय्यर का बेस्ट स्कोर 233 रन है. श्रेयस अय्यर मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात कर रन बटोरने में माहिर हैं.

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बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप बनाने में माहिर

श्रेयस अय्यर के पास पारी को संभालने और साथ ही जीत दिलाने की दोहरी काबिलियत है. पिछले कुछ समय में श्रेयस अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है. उनके तरकश में हर वो तीर मौजूद है, जो विरोधी टीम को धराशाई कर सके. श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का कोई मुकाबला ही नहीं है. श्रेयस अय्यर जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप बनाने में भी मदद कर सकता है. श्रेयस अय्यर ने आखिरी बार फरवरी 2024 में भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट खेला था.

भारत का सबसे बड़ा मैच विनर

श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 30.66 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 1104 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल में 8 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर ने 76 वनडे मैचों में 46.51 की औसत से 2977 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने वनडे में 5 शतक और 23 अर्धशतक जड़े हैं. श्रेयस अय्यर भारत के लिए 14 टेस्ट मैचों में 36.86 की औसत से 811 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है.