Video: हवा में उड़े अय्यर, फटी रह गई रोहित-सूर्या की आंखें, वानखेड़े में श्रेयस ने पकड़ा IPL 2026 का बेस्ट कैच!

IPL 2026 Shreyas Iyer Catch: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया. 5 मैचों में पंजाब की ये चौथी जीत है. उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. इस तरह पंजाब सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है. मुंबई को 5 मैचों में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ पहले मैच में मिली हार के बाद टीम एक भी मुकाबले में जीत नहीं पाई है.

वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार (16 अप्रैल) को मैच के दौरान एक ऐसा वाकया देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक ऐसा कैच लिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. उनकी असाधारण फील्डिंग को समझने के लिए आपको केवल सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा के चेहरे देखने की जरूरत है. अय्यर ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट करने के लिए जो प्रयास किया, उसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है.

वानखेड़े में अय्यर ने कैसे लिया कैच?

यह रोमांचक पल वानखेड़े स्टेडियम में पहली पारी के 18वें ओवर में आया. हार्दिक पांड्या बाउंड्री लगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और पंजाब के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने उन्हें चतुराई से एक वाइड गेंद डाली. हार्दिक ने एक हाथ से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई. श्रेयस लॉन्ग-ऑन पर तैनात थे, लेकिन गेंद की उड़ान को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह उनकी लंबाई के हिसाब से बहुत ऊंची है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हवा में 'लटक' कर अय्यर ने पलटी बाजी?

श्रेयस ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और बाउंड्री रोप के ऊपर अपने शरीर को पीछे की ओर खींच लिया. ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ क्षणों के लिए हवा में ही रुक गए हों. मिली सेकंड के भीतर उन्होंने गेंद को पकड़ा और वापस अंदर की ओर उछाल दिया, जहां लॉन्ग-ऑफ से दौड़कर आए जेवियर बार्टलेट कैच लेने के लिए तैयार थे.

ये भी पढ़ें: IPL: मुंबई की लगातार चौथी हार के बाद भड़के पांड्या, मैच के बाद इन पर फोड़ दिया ठीकरा​

रोहित और सूर्या के चेहरों ने क्या कहानी बयां की?

श्रेयस ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने इस कैच का जश्न मनाया और उनकी तालियों का स्वागत किया. इस दौरान डग-आउट में कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठे रोहित और सूर्यकुमार यादव की प्रतिक्रिया देखने लायक थी. बार्टलेट द्वारा कैच पूरा करते ही रोहित का मुंह खुला का खुला रह गया और सूर्यकुमार के होंठ 'O' आकार में आ गए. उनके चेहरे काफी देर तक इसी हैरानी भरे अंदाज में बने रहे.

ये भी पढ़ें: Explained: लगातार 4 हार... क्या IPL 2026 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी मुंबई?

अय्यर ने बल्ले से भी मचाई तबाही

अय्यर का यह कैच निश्चित रूप से 'सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच' बनने का प्रबल दावेदार है. जानलेवा चोटों से जूझने के बावजूद श्रेयस ने फील्डिंग में अपनी चमक और फुर्ती को कम नहीं होने दिया है. मैच में यह उनका एकमात्र योगदान नहीं था. मुंबई इंडियंस को 195/6 पर रोकने में मदद करने के बाद अय्यर ने दूसरी पारी में मात्र 35 गेंदों पर 66 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलाई.