IND vs ZIM: अब श्रेयस अय्यर को याद रखेगी दुनिया, MS Dhoni का 14 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, बन गए नंबर 1

IND vs ZIM 1st T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टी20I सीरीज का पहला मुकाबला चल रहा है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही इतिहास रच दिया. अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इसके साथ ही उन्होंने एमएस धोनी का 14 साल पुराना एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अय्यर अब टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान बन गए हैं.
श्रेयस अय्यर का टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बतौर कप्तान यह लगातार 8वां टॉस था, जिसे उन्होंने अपने नाम किया. जून से जुलाई 2026 के बीच उनका यह विजयी सिलसिला जारी है. इससे पहले भारत के लिए लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम था, जिन्होंने मई 2010 से फरवरी 2012 के बीच लगातार 7 टॉस जीते थे. अब पूरे 14 साल बाद अय्यर इस लिस्ट में धोनी से आगे निकल चुके हैं.
भारत के लिए टी20I में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने की लिस्ट में अय्यर के बाद एमएस धोनी और फिर विराट कोहली का नाम है, जिन्होंने अगस्त 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक लगातार 6 टॉस जीते थे.
8 टॉस: श्रेयस अय्यर (जून 2026–जुलाई 2026)
7 टॉस: एमएस धोनी (मई 2010–फरवरी 2012)
6 टॉस: विराट कोहली (अगस्त 2019–दिसंबर 2019)
5 टॉस: रोहित शर्मा (फरवरी 2020–फरवरी 2022)
5 टॉस: एमएस धोनी (सितंबर 2007)
अगर पूरी दुनिया की बात करें तो टी20I में लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी के नाम है, जिन्होंने 2015 से 2016 के बीच लगातार 10 मैचों में टॉस अपने नाम किया था. उनके बाद पाकिस्तान के लिए सलमान आगा ने लगातार 9 दफा टॉस जीता था. इस लिस्ट में अय्यर 8 टॉस जीतने के साथ नंबर 5 पर आ चुके हैं.
10 - डैरेन सैमी (वेस्ट इंडीज़, 2015-2016)
9 - सलमान आगा (पाकिस्तान, 2025-2026)
8 - हैरी ब्रूक (इंग्लैंड, 2025-2026)
8 - एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया, 2022)
8* - श्रेयस अय्यर (भारत, 2026)
भारत (India Playing XI): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव.
ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमानी (विकेटकीपर), बेन करन, डिओन मायर्स, सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, ब्रैड इवांस, न्यूमैन न्यामहुरी, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजारबानी.
25 जुलाई को सीरीज का दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर होगा, जिसे आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स (Unite8 Sports) चैनल पर लाइव देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध है.