शिवम दुबे, सूर्यांश और ईशान... हार के बाद फील्डिंग को अय्यर ने किया टारगेट, एक-एक करके मानी गलती

India vs Englnad: भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने नाक कटा दी. 258 रन के पहाड़नुमा टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पाटा विकेट पर भी 201 रन बना सकी. इस मुकाबले के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक-एक करके गलती स्वीकार की. साथ ही उन्होंने टीम की फील्डिंग को टारगेट किया. भारतीय टीम की तरफ से 3 बड़े कैच छूटे, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम इतने बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुई.
जोस बटलर ने इंग्लैंड के लिए सेंचुरी ठोकी. उन्होंने 131 रन की पारी खेली, लेकिन अगर 16वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर सूर्यांश शेड्गे ने कैच लपका होता तो टोटल छोटा हो सकता था. वहीं, हैरी ब्रूक के दो कैच छूटे, जिन्होंने 95 रन की पारी खेली. एक शिवम दुबे ने छठे ओवर में छोड़ा जबकि दूसरा ईशान ने 19वें ओवर में छोड़ दिया. श्रेयस अय्यर ने फील्डिंग को लेकर चुप्पी तोड़ी और समझाया कि टीम को इससे कितना नुकसान हुआ. 0-4 से सीरीज हारने के बाद उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें इस सीरीज से क्या सीख मिली.
श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, "बहुत कुछ सीखना है. सबसे पहले, कंडीशन, अवेयरनेस, विकेट के हिसाब से ढलना. मुझे लगता है कि हमने जिस भी ग्राउंड पर खेला, यह शायद अब तक का सबसे अच्छा विकेट था. आज जब हमने बैटिंग की, तो अप्रोच बिल्कुल अलग था और मुझे लगता है कि यह सब अडैप्टेशन के बारे में है. कंडीशन बदल गईं, पहले मैच से ही बदलती रहीं. लेकिन हां, प्रोफेशनल्स के तौर पर हमें इन सभी कंडीशन से सीखने और अवेयर रहने की जरूरत है."
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उन्होंने आगे फील्डिंग को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम जितना हो सके कम्युनिकेट करें कि हम यहां और बेहतर क्या कर सकते थे, खासकर. आप देखिए, मैच जीतने में फील्डिंग का अहम रोल होता है. तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और खासकर जब आप ओवरसीज कंडीशन में आते हैं, तो ग्राउंड का साइज बिल्कुल अलग होता है. इसलिए आप जितनी जल्दी अडैप्ट करेंगे, उतना ही बेहतर होगा. हम शायद ब्लफ़ कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ कैच भी छोड़े जिससे शायद हमारे टोटल में थोड़ा नुकसान हुआ. हम लगभग 220 से 225 के टारगेट का पीछा कर रहे होते. यह शायद सबसे अच्छे चेज में से एक होता जो हम कर सकते थे."