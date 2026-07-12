शिवम दुबे, सूर्यांश और ईशान... हार के बाद फील्डिंग को अय्यर ने किया टारगेट, एक-एक करके मानी गलती

उन्होंने आगे फील्डिंग को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम जितना हो सके कम्युनिकेट करें कि हम यहां और बेहतर क्या कर सकते थे, खासकर. आप देखिए, मैच जीतने में फील्डिंग का अहम रोल होता है. तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और खासकर जब आप ओवरसीज कंडीशन में आते हैं, तो ग्राउंड का साइज बिल्कुल अलग होता है. इसलिए आप जितनी जल्दी अडैप्ट करेंगे, उतना ही बेहतर होगा. हम शायद ब्लफ़ कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ कैच भी छोड़े जिससे शायद हमारे टोटल में थोड़ा नुकसान हुआ. हम लगभग 220 से 225 के टारगेट का पीछा कर रहे होते. यह शायद सबसे अच्छे चेज में से एक होता जो हम कर सकते थे."