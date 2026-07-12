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शिवम दुबे, सूर्यांश और ईशान... हार के बाद फील्डिंग को अय्यर ने किया टारगेट, एक-एक करके मानी गलती

India vs Englnad: भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने नाक कटा दी. 258 रन के पहाड़नुमा टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पाटा विकेट पर भी 201 रन बना सकी. इस मुकाबले के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक-एक करके गलती स्वीकार की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:17 AM IST
शिवम दुबे, सूर्यांश और ईशान... हार के बाद फील्डिंग को अय्यर ने किया टारगेट, एक-एक करके मानी गलती
Image Credit: Team India (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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