Advertisement
trendingNow13221955
Hindi Newsक्रिकेटPBKS की पहली मिन्नत पूरी... अब किसकी हार इंतजार? RR vs LSG मैच से प्लेऑफ का रास्ता हो जाएगा साफ!

PBKS की पहली मिन्नत पूरी... अब किसकी हार इंतजार? RR vs LSG मैच से प्लेऑफ का रास्ता हो जाएगा साफ!

RR vs LSG: आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दहलीज पर है और रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. पंजाब किंग्स लगातार 6 हार के बाद भी प्लेऑफ की उम्मीद लगाए बैठी है. श्रेयस अय्यर की पहली मिन्नत सीएसके की हार से पूरी हुई और अब आज 'Do or Die' मुकाबले में एक और टीम की हार की आस लगाए बैठी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 19, 2026, 06:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RR
RR

RR vs LSG: आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दहलीज पर है और रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. पंजाब किंग्स लगातार 6 हार के बाद भी प्लेऑफ की उम्मीद लगाए बैठी है. श्रेयस अय्यर की पहली मिन्नत सीएसके की हार से पूरी हुई और अब आज 'Do or Die' मुकाबले में एक और टीम की हार की आस लगाए बैठी है. हैदराबाद की टीम ने सीएसके को उसके घर में बुरी तरह रौंद डाला. अब आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा और इस मैच से प्लेऑफ की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. 

राजस्थान के पास नहीं है हार का ऑप्शन

राजस्थान के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. टीम के पास 2 मुकाबले बाकी हैं और एक भी मुकाबला गंवाती है तो पंजाब का रास्ता चौथे नंबर के लिए साफ हो जाएगा. पंजाब किंग्स की टीम के पास 13 मैच के बाद 13 ही प्वाइंट्स हैं. वहीं, राजस्थान 12 प्वाइंट्स पर है. अगर एक मुकाबला हारती है और एक जीत जाती है तो टीम 14 प्वाइंट्स पर ही अटक जाएंगे. अगर पंजाब की टीम अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो चौथे नंबर पर जगह बनाकर एलिमिनेटर में पहुंच सकती है. 

शानदार फॉर्म में लखनऊ

फिसड्डी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ से पहले ही बाहर है और इस टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. पिछले मैच में मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ फॉर्म ने सीएसके को नेस्तानाबूत कर दिया था. अब राजस्थान का खेल खराब करने के लिए तैयार नजर आ रही है. एक हार राजस्थान का खेल पूरी तरह खराब कर सकती है और पंजाब किंग्स के लिए वो हार मसीहा साबित होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. कोई कितना भी दम लगा ले, RCB अब शिखर पर ही रहेगी, क्वालीफायर-1 में किससे होगा सामना?

सीएसके के लिए एक आखिरी उम्मीद 

वहीं, बात करें सीएसके के समीकरण की तो हैदराबाद से हार के बाद टीम के पास एक उम्मीद बाकी है. सीएसके चाहेगी कि राजस्थान अपने दोनों मुकाबले हार जाए. अगर एक जीते और एक हारे तो रन रेट कम रहे, लेकिन इसके लिए पंजाब की हार की दुआ भी करनी होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच के बाद किस टीम का कैसा हाल रहता है. फिलहाल सीएसके और पंजाब दोनों ही राजस्थान की हार की दुआ कर रही होंगी.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, IMD का अलर्ट
weather update
ये तीन दिन हैं बहुत भारी! 47 डिग्री की आग में झुलसेगा उत्तर भारत, IMD का अलर्ट
बंगाल में डिजाइनर डर का नैरेटिव? गोकशी, पत्थरबाजी और तुष्टीकरण बंद होने पर सियासत
West Bengal
बंगाल में डिजाइनर डर का नैरेटिव? गोकशी, पत्थरबाजी और तुष्टीकरण बंद होने पर सियासत
भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का आधा कटहल, लोग कहते दुनिया का ‘जैकफ्रूट कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो इलाका, जहां उगता है देश का आधा कटहल, लोग कहते दुनिया का ‘जैकफ्रूट कैपिटल’
बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश
DNA
बंगाल में अब नहीं चलेगी पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, सीएम सुवेंदु अधिकारी का सीधा संदेश
तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का क्या होगा? CM थलापति विजय ने लिया बड़ा फैसला
Amma Canteen
तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन का क्या होगा? CM थलापति विजय ने लिया बड़ा फैसला
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
Maharashtra
एक गलत साइड और सब खत्म! पालघर हाईवे पर मची ऐसी तबाही कि रो पड़ा पूरा महाराष्ट्र
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
weather update
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी