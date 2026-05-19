PBKS की पहली मिन्नत पूरी... अब किसकी हार इंतजार? RR vs LSG मैच से प्लेऑफ का रास्ता हो जाएगा साफ!

RR vs LSG: आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दहलीज पर है और रोमांच सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. पंजाब किंग्स लगातार 6 हार के बाद भी प्लेऑफ की उम्मीद लगाए बैठी है. श्रेयस अय्यर की पहली मिन्नत सीएसके की हार से पूरी हुई और अब आज 'Do or Die' मुकाबले में एक और टीम की हार की आस लगाए बैठी है. हैदराबाद की टीम ने सीएसके को उसके घर में बुरी तरह रौंद डाला. अब आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा और इस मैच से प्लेऑफ की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.

राजस्थान के पास नहीं है हार का ऑप्शन

राजस्थान के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है. टीम के पास 2 मुकाबले बाकी हैं और एक भी मुकाबला गंवाती है तो पंजाब का रास्ता चौथे नंबर के लिए साफ हो जाएगा. पंजाब किंग्स की टीम के पास 13 मैच के बाद 13 ही प्वाइंट्स हैं. वहीं, राजस्थान 12 प्वाइंट्स पर है. अगर एक मुकाबला हारती है और एक जीत जाती है तो टीम 14 प्वाइंट्स पर ही अटक जाएंगे. अगर पंजाब की टीम अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो चौथे नंबर पर जगह बनाकर एलिमिनेटर में पहुंच सकती है.

शानदार फॉर्म में लखनऊ

फिसड्डी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ से पहले ही बाहर है और इस टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. पिछले मैच में मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ फॉर्म ने सीएसके को नेस्तानाबूत कर दिया था. अब राजस्थान का खेल खराब करने के लिए तैयार नजर आ रही है. एक हार राजस्थान का खेल पूरी तरह खराब कर सकती है और पंजाब किंग्स के लिए वो हार मसीहा साबित होगी.

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सीएसके के लिए एक आखिरी उम्मीद

वहीं, बात करें सीएसके के समीकरण की तो हैदराबाद से हार के बाद टीम के पास एक उम्मीद बाकी है. सीएसके चाहेगी कि राजस्थान अपने दोनों मुकाबले हार जाए. अगर एक जीते और एक हारे तो रन रेट कम रहे, लेकिन इसके लिए पंजाब की हार की दुआ भी करनी होगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच के बाद किस टीम का कैसा हाल रहता है. फिलहाल सीएसके और पंजाब दोनों ही राजस्थान की हार की दुआ कर रही होंगी.