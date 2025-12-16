IPL Auction में सिर्फ 4 खिलाड़ियों की खरीददारी.. श्रेयस अय्यर की टीम की गजब चालाकी, देखें पूरा स्क्वॉड

IPL 2025 Auction: आईपीएल 2026 ऑक्शन में युवा विस्फोटक खिलाड़ियों के लिए टीमों की होड़ देखने को मिली. केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पैसों की बारिश से खलबली मचा दी. एक टीम शांत नजर आई जो थी पंजाब किंग्स. इस टीम ने महज 4 खिलाड़ियों पर दांव खेला और अपने खेमें को तैयार कर लिया. पिछली साल श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली ये टीम महज एक कदम से ट्रॉफी से चूक गई थी.

11.50 करोड़ के साथ उतरी थी पंजाब

पंजाब की टीम आईपीएल 2026 के ऑक्शन में दूसरी सबसे कम पर्स के साथ उतरी थी. बोली की शुरुआत में उनके पास 11.50 करोड़ रुपये थे और यही वजह थी कि फ्रेंचाइजी ने महज 4 खिलाड़ियों पर दांव खेला. PBKS ने एक्सीलरेटेड राउंड में अपना पहला खिलाड़ी चुना. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑलराउंडर कूपर कॉनोली के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च किए. केकेआर ने कूपर कॉनोली को केकेआर से छीना.

बेन ड्वारशुइस पर हल्का किया पर्स

कॉनोली के बाद पंजाब ने बेन ड्वारशुइस पर पर्स को हलका किया. टीम ने इस खिलाड़ी पर 4.40 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. PBKS ने IPL 2026 ऑक्शन से पहले भी कुछ खास बदलाव नहीं किए. उन्होंने अपनी टीम के अधिकतर खिलाड़ियों को रिटेन किया. पंजाब किंग्स द्वारा रिलीज किए गए सबसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल थे, जो 2025 में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और सीजन के बीच में चोटिल हो गए. इसके अलावा टीम ने ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को भी रिलीज़ कर दिया गया.

PBKS का पूरा स्क्वॉड

कूपर कॉनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद.