अगले साल वर्ल्ड कप... उससे पहले फिर बदलेगा भारत का ODI कप्तान? इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान, जानें वजह

भारतीय क्रिकेट टीम इसी साल अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां 5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. न्यूजीलैंड की धरती पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होगा. हालांकि, इस दौरे का शेड्यूल कुछ खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है. दरअसल, आखिरी वनडे और पहले टेस्ट के बीच सिर्फ चार दिन का गैप है. ऐसे में भारतीय टीम को अभ्यास करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा. टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो ODI और टेस्ट दोनों खेलते हैं. इन खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा.