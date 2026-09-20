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अगले साल वर्ल्ड कप... उससे पहले फिर बदलेगा भारत का ODI कप्तान? इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान, जानें वजह

न्यूजीलैंड की धरती पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होगा. हालांकि, इस दौरे का शेड्यूल कुछ खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है. दरअसल, आखिरी वनडे और पहले टेस्ट के बीच सिर्फ चार दिन का गैप है. ऐसे में भारतीय टीम को अभ्यास करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 20, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:27 PM IST
अगले साल वर्ल्ड कप... उससे पहले फिर बदलेगा भारत का ODI कप्तान? इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान, जानें वजह
Image Credit: फिर बदलेगा भारत का ODI कप्तान? (BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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