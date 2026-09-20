अगले साल वर्ल्ड कप... उससे पहले फिर बदलेगा भारत का ODI कप्तान? इस खिलाड़ी को मिल सकती है कमान, जानें वजह

भारतीय क्रिकेट टीम इसी साल अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां 5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. न्यूजीलैंड की धरती पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान होगा. हालांकि, इस दौरे का शेड्यूल कुछ खिलाड़ियों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है. दरअसल, आखिरी वनडे और पहले टेस्ट के बीच सिर्फ चार दिन का गैप है. ऐसे में भारतीय टीम को अभ्यास करने का ज्यादा समय नहीं मिलेगा. टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो ODI और टेस्ट दोनों खेलते हैं. इन खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा.
भारतीय टीम का फोकस अगले साल होने वाले 50-ओवर वर्ल्ड कप पर तो है, लेकिन उनकी एक नजर WTC पर भी टिकी है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में फिलहाल टीम इंडिया पिछड़ी हुई है. फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखने के लिए उन्हें किसी कीमत पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों मुकाबले जीतने होंगे. ऐसे में ODI सीरीज से ज्यादा महत्वपूर्ण दो मैचों की टेस्ट शृंखला होगी.
सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना शुभमन गिल को करना पड़ सकता है. वो ODI और टेस्ट के कप्तान हैं और दोनों फॉर्मेट में टीम के अहम बल्लेबाज भी हैं. शुभमन बार-बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि विदेश में टेस्ट सीरीज से पहले तैयारी करना अहम है. रिपोर्ट के अनुसार, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो ODI मुकाबले नहीं करेंगे और टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे. शुभमन अकेले नहीं हैं. उनके साथ केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भी होंगे जो आखिरी दो वनडे मैच छोड़कर टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं.
फिलहाल श्रेयस अय्यर भारत के ODI उपकप्तान हैं. अगर टेस्ट की तैयारी के कारण शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के आखिरी दो मैच नहीं खेलते हैं तो उनकी गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभाल सकते हैं. भारत के दो पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे.
बड़ा सवाल ये है कि ऐसा शेड्यूल ही क्यों बनाया गया, जिसकी वजह से इतनी उथल-पुथल मचेगी? अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर पहले ODI सीरीज और फिर टी20 खेलती तो इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता. T20I टीम में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे और टेस्ट खेलते हैं. ऐसे में पहले ODI सीरीज खेलने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट की तैयारी करने का भरपूर समय मिलता. कहीं ना कहीं बीसीसीआई से ये चूक हो गई है.