सूर्यकुमार यादव की छुट्टी, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, T20 में बदल गई टीम इंडिया की तस्वीर, कौन बना कप्तान?

Indian Cricket Team: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की तस्वीर बदलने वाली है. जो श्रेयस अय्यर T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी नहीं थे वो अब भारत के अगले कप्तान बनने वाले हैं. अभी तक बीसीसीआई ने इसपर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये लगभग तय है कि सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीन ली गई गई है. इतना ही नहीं आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए सूर्या को टीम में जगह मिलना भी मुश्किल है. एक तरफ जहां 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव के करियर का अंत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर 15 साल के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में उदय होने वाला है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत की टी20 टीम में श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव की जगह लेने के लिए तैयार हैं. वहीं, वैभव सूर्यवंशी की भी टीम में जगह पक्की है.

सूर्या का सफर समाप्त, अब श्रेयस का दौर शुरू

बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव का कप्तानी सफर वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप रहा. उन्हें 2024 T20 विश्व कप के बाद रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाया गया था. 2026 में उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर इतिहास रचा. भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने लगातार दो बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है. इसके अलावा टीम इंडिया अपने घर पर T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम भी बनी थी. हालांकि, अब बतौर कप्तान सूर्या का समय ढलता दिख रहा है. युवाओं की फौज को अब श्रेयस अय्यर के हाथ में सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है.

वैभव सूर्यवंशी करेंगे भारत के लिए डेब्यू?

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन कमिटी 15 साल ये युवा धुरंधर वैभव सूर्यवंशी को बड़ा इनाम देने वाली है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर वैभव सूर्यवंशी भी टीम इंडिया के साथ उड़ान भरने वाले हैं. उन्हें पहली बार टीम इंडिया में मौका मिलेगा. आईपीएल 2026 में वैभव ने 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.31 की स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ ओपनर ने इस सीजन 72 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया.

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अपनी जगह बचा पाएंगे सूर्यकुमार यादव?

भारत को टी20 विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. 2026 टी20 विश्व कप में उनके निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनकी स्थिति को लेकर बहस छिड़ी, जहां उन्होंने नौ पारियों में 136.72 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए और आईपीएल 2026 में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा, जहां उन्होंने 13 पारियों में 20.76 के औसत और 147.54 के स्ट्राइक रेट से केवल 270 रन बनाए.

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