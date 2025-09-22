ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरा मैच नहीं खेलेंगे अय्यर, ये खिलाड़ी संभालेगा इंडिया-ए की कमान
ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरा मैच नहीं खेलेंगे अय्यर, ये खिलाड़ी संभालेगा इंडिया-ए की कमान

लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ दो अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय 'ए' टीम के कप्तान बनाए गए मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर दूसरे मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. अय्यर की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल टीम की कप्तानी करेंगे. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 22, 2025, 04:57 PM IST
ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरा मैच नहीं खेलेंगे अय्यर, ये खिलाड़ी संभालेगा इंडिया-ए की कमान

लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ दो अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय 'ए' टीम के कप्तान बनाए गए मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर दूसरे मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. अय्यर की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल टीम की कप्तानी करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, अय्यर ने इस मैच से आराम लिया है. टीम में उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाएगा.

WI सीरीज के लिए टीम में चुने जाने की संभावना 

अय्यर 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में मध्यक्रम में जगह बनाने की दौड़ में हैं. अय्यर की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ टीम की कप्तानी करेंगे. पहले मैच में वह उप-कप्तान थे. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, 'श्रेयस आराम कर रहे हैं और मुंबई लौट गए हैं. उन्होंने चयनकर्ताओं को सूचित कर दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ दूसरा चार-दिवसीय मैच नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम का चयन करते समय वह अभी भी मध्यक्रम में जगह बनाने के दावेदार बने हुए हैं.'

पहले मैच में नहीं चला बल्ला

पहला मैच ड्रॉ रहा था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया 'ए' के 532/6d के जवाब में 531/7d रन बनाए थे. इस मैच में अय्यर 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर ऑफ-स्पिनर कोरी रोचिकिओली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे. हालांकि, वहां मौजूद लोगों का कहना है कि यह एक खराब फैसला था, क्योंकि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर जा रही थी. इससे पहले, 30 साल के अय्यर ने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन के लिए सेंट्रल जोन के खिलाफ 25 और 12 रन बनाए थे.

अय्यर भारत के लिए फरवरी-मार्च में हुई वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्होंने 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे. हालांकि, उन्हें दुबई में चल रहे एशिया कप के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था.

मोहम्मद सिराज खेलेंगे

इस बीच, दूसरे मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिलेगा. आंध्र प्रदेश और सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो घुटने की चोट के कारण पहला मैच नहीं खेल पाए थे, उनके दूसरे मैच में भी खेलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं.

;