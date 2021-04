IPL 2021 से पहले होगी Shreyas Iyer के कंधे की सर्जरी, डॉक्टर्स ने दी तारीख

मुंबई: टीम इंडिया (Team India) के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को इंग्लैंड (England) के खिलाफ वनडे सीरीज में चोट लगी थी जिसके बाद वो आईपीएल 2021 (IPL 2021) के पूरे सीजन से बाहर हो गए. अब उनके इलाज को लेकर बड़ी खबर आई है.

आईपीएल 2021 (IPL 2021) का आगाज 9 अप्रैल को होगा जिससे ठीक एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल के दिन श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधे की सर्जरी की जाएगी. इस बल्लेबाज के फैंस उनके जल्द सेहतमंद होने की दुआएं कर रहे हैं. सर्जरी के बाद ये जानकारी मिलेगी कि उनको ठीक होने में कितन वक्त लगेगा.

23 मार्च को खेले गए वनडे मैच के दौरान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधे की हड्डी खिसक गई थी. इंग्लैंड की पारी के 8वें ओवर में जब श्रेयस ने तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की गेंद पर जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) के एक शॉट को रोकने की कोशिश में डाइव लगा दी थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ.

इस साल के आईपीएल से श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के बाहर हो जाने के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) उन्हें पूरी सैलरी देगी. श्रेयस को दिल्ली से हर सीजन 7 करोड़ रुपए मिलते हैं और इस साल भी उन्हें ये राशि मिलती रहेगी. उन्हें 'खिलाड़ी बीमा योजना' के तहत पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा.

ऋषभ पंत होंगे दिल्ली के कप्तानश्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) का नया कप्तान बनाया गया है. पंत लंबे वक्त से इस आईपीएल (IPL) टीम के साथ खेल रहे हैं. दिल्ली फ्रेंचाइजी ने इस फैसले की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी.

ANNOUNCEMENT

Rishabh Pant will be our Captain for #IPL2021 @ShreyasIyer15 has been ruled out of the upcoming season following his injury in the #INDvENG series and @RishabhPant17 will lead the team in his absence #YehHaiNayiDilli

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 30, 2021