'एक ही टीम में खेलते हुए ये हरकत...', CSK के पूर्व खिलाड़ी ने अश्विन पर साधा निशाना, ब्रेविस विवाद पर निकाली भड़ास

चेन्नई सुपरकिंग्स के अनुभवी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आज कल काफी चर्चा में बने हुए हैं. उनका एक और बयान तेजी से फैला, जिसके चलते उनकी जमकर आलोचना हुई. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डेवाल्ड ब्रेविस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत की थी, इसके बाद वह विवादों में फंस गए थे. लोगों को ऐसा लगा कि चेन्नई ने गलत तरीके से ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल किया है. इस पूरे मामले में टीम को बयान भी देना पड़ गया.

गुरजपनीत की जगह आए थे ब्रेविस

अब चेन्नई के पूर्व बल्लेबाज अनिरुद्ध श्रीकांत ने रविचंद्रन अश्विन को खूब लताड़ा है. श्रीकांत का कहना है ये बेहद निंदनीय है कि अश्विन, डेवाल्ड ब्रेविस का टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिकली अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं. ब्रेविस आईपीएल 2025 के बीच में गुरजपनीत सिंह के चोटिल होने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आए थे. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया.

श्रीकांत अनिरुद्ध को आया गुस्सा

श्रीकांत ने कहा, ''डेवाल्ड ब्रेविस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा करने को कोई मतलब नहीं था. अश्विन टीम के मौजूद खिलाड़ी हैं और वे एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक समस्या का विषय बन सकता है. भले ही अश्विन के कहने का कुछ और मतलब हो लेकिन, इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं."

फ्रेंचाइजी को देनी पड़ी सफाई

श्रीकांत ने आगे कहा, ''आप किसी भी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते. इन सब कारणों से सीएसके को बयान जारी करना पड़ा, जिसकी वजह से फैंस खुद से आंकड़े लगाने लग गए. आप चिंता ना करिए अगले 2 सालों तक ब्रेविस हमारे साथ ही रहेंगे.''