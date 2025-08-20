गिल के वाइस कैप्टन बनाए जाने पर छिड़ा विवाद? टी20 टीम में जगह के लायक नहीं! जानें क्या कहते हैं आंकड़े...

9 सितंबर 2025 से एशिया कप की शुरुआत होने वाली है. भारतीय टीम के स्क्वाड की 19 अगस्त को घोषणा कर दी गई. टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टीम के सक्वाड को लेकर काफी विवाद छिड़ गया. एक तरफ लगातार शानदार बल्लेबाजी करते आए श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली तो एक तरफ शुभमन गिल को उफ कप्तानी मिलने पर विवाद छिड़ गया है. भारतीय बल्लेबाजील क्रम में एक से एक बल्लेबाज हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत तेजी से रन बना सकते हैं. टीम इंडिया के बैंटर्स का स्ट्राइक रेट काफी बेहतरीन है. वहीं बात करें गिल की तो उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं रहा है. आइए जानते हैं उनके टी20 के आंकड़े...

क्या गिल की बनती थी टीम में जगह?

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए गिल ने खूब रन बरसाए थे. एशिया कप के लिए गिल को भारतीय टी20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है, जहां उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे. ऐसे में क्या वाकई में गिल टी20 टीम की कप्तानी भी डिजर्व करते थे? आइए जानते हैं क्या कहते हैं उनके टी20 आंकड़े...

गिल का टी20 करियर

शुभमन गिल ने अपने टी20 करियर की शुरुआत 26 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी20 मैच से की थी. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 21 मैच खेले हैं. 21 मैचों की 21 पारियों में गिल ने 578 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं बात करें उनके स्ट्राइक रेट की तो वो महज 139.67 का रहा है और उनका बल्लेबाजी औसत 30.98 का रहा है.

खराब स्ट्राइक रेट के बाद भी स्क्वाड में जगह

भारतीय टीम के ज्यादातर बल्लेबाजों का औसत 150-200 के बीच का है. वहीं भारत के नए टी20 उप कप्तान का महज 139.27 का टी20 स्ट्राइक रेट रहा है. टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इतने खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद गिल को टीम में शामिल करना काफी सवाल खड़े करता है. बात करें अगर, बाकी के बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की तो अभिषेक शर्मा का 194.56 का टी20 स्ट्राइक रेट है और यशस्वी जायसवाल का 164.57 का स्ट्राइक रेट है. वहीं टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी 167.07 का स्ट्राइक रेट है. लिहाजा गिल के ऊपर स्लेकटर्स और मैनेजमेंट ने खराब ट्रैकरिकॉर्ड्स के बावजूद भी भरोसा जताया. देखना दिलचस्प होगा गिल का एशिया कप में क्या प्रदर्शन रहता है.