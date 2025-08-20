गिल के वाइस कैप्टन बनाए जाने पर छिड़ा विवाद? टी20 टीम में जगह के लायक नहीं! जानें क्या कहते हैं आंकड़े...
Advertisement
trendingNow12888671
Hindi Newsक्रिकेट

गिल के वाइस कैप्टन बनाए जाने पर छिड़ा विवाद? टी20 टीम में जगह के लायक नहीं! जानें क्या कहते हैं आंकड़े...

भारतीय टीम के सक्वाड को लेकर काफी विवाद छिड़ गया. एक तरफ लगातार शानदार बल्लेबाजी करते आए श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली तो एक तरफ शुभमन गिल को उफ कप्तानी मिलने पर विवाद छिड़ गया है.  

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 20, 2025, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill Asia cup 2025
Shubman Gill Asia cup 2025

9  सितंबर 2025 से एशिया कप की शुरुआत होने वाली है. भारतीय टीम के स्क्वाड की 19 अगस्त को घोषणा कर दी गई. टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टीम के सक्वाड को लेकर काफी विवाद छिड़ गया. एक तरफ लगातार शानदार बल्लेबाजी करते आए श्रेयस अय्यर को टीम में जगह नहीं मिली तो एक तरफ शुभमन गिल को उफ कप्तानी मिलने पर विवाद छिड़ गया है.  भारतीय बल्लेबाजील क्रम में एक से एक बल्लेबाज हैं, जो अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की बदौलत तेजी से रन बना सकते हैं. टीम इंडिया के बैंटर्स का स्ट्राइक रेट काफी बेहतरीन है. वहीं बात करें गिल की तो उनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं रहा है. आइए जानते हैं उनके टी20 के आंकड़े...

क्या गिल की बनती थी टीम में जगह?

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए गिल ने खूब रन बरसाए थे. एशिया कप के लिए गिल को भारतीय टी20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है, जहां उनकी टीम में जगह को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे.  ऐसे में क्या वाकई में गिल टी20 टीम की कप्तानी भी डिजर्व करते थे? आइए जानते हैं क्या कहते हैं उनके टी20 आंकड़े...

गिल का टी20 करियर

शुभमन गिल ने अपने टी20 करियर की शुरुआत 26 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी20 मैच से की थी. उन्होंने अपने  करियर में ओवरऑल 21 मैच खेले हैं.  21 मैचों की 21 पारियों में गिल ने 578 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं बात करें उनके स्ट्राइक रेट की तो वो  महज 139.67 का रहा है और उनका बल्लेबाजी औसत 30.98 का रहा है. 

ये भी पढें: केएल राहुल को फिर मिला धोखा! अगरकर-सूर्यकुमार ने किया नजरअंदाज, इस खिलाड़ी के लिए दी कुर्बानी

खराब स्ट्राइक रेट के बाद भी स्क्वाड में जगह

भारतीय टीम के ज्यादातर बल्लेबाजों का औसत 150-200 के बीच का है. वहीं भारत के नए टी20 उप कप्तान का महज 139.27 का टी20 स्ट्राइक रेट रहा है. टी20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में इतने खराब स्ट्राइक रेट के बावजूद गिल को टीम में शामिल करना काफी सवाल खड़े करता है. बात करें अगर, बाकी के बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की तो अभिषेक शर्मा का 194.56 का टी20 स्ट्राइक रेट है और यशस्वी जायसवाल का 164.57 का स्ट्राइक रेट है. वहीं टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का भी 167.07 का स्ट्राइक रेट है. लिहाजा गिल के ऊपर स्लेकटर्स और मैनेजमेंट ने खराब ट्रैकरिकॉर्ड्स के बावजूद भी भरोसा जताया. देखना दिलचस्प होगा गिल का एशिया कप में क्या प्रदर्शन रहता है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shubamn Gill trackrecords in T20

Trending news

एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: पहले बारिश का तांडव, अब भूकंप से डोली हिमाचल प्रदेश की चंबा धरती, पाकिस्तान भी कांपा, घरों से भागे लोग
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
India Largest Village
भारत का सबसे बड़ा गांव, जिसके आकार-आबादी के आगे वेटिकन समेत 4 देश भरते पानी
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
DNA
रोज खींची जाती है तस्वीरें, 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
;