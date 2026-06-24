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विराट को नुकसान... शुभमन गिल ने कर दी चढ़ाई, ICC रैंकिंग में रोहित भी हो गए पीछे

ICC ODI Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 3-0 से जीत के बाद आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग्स जारी कर दी हैं. बैटिंग में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला है. उन्होंने 5वें नंबर से सीधे टॉप-2 में एंट्री मारी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 24, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:06 PM IST
विराट को नुकसान... शुभमन गिल ने कर दी चढ़ाई, ICC रैंकिंग में रोहित भी हो गए पीछे
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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