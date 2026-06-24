ICC ODI Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 3-0 से जीत के बाद आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग्स जारी कर दी हैं. बैटिंग में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला है. उन्होंने 5वें नंबर से सीधे टॉप-2 में एंट्री मारी है. स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शुभमन गिल से पीछे हो चुके हैं. विराट इंजरी के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर थे, जिसके चलते उन्हें एक पायदान का घाटा हुआ है.