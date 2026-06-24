ICC ODI Rankings: अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 3-0 से जीत के बाद आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग्स जारी कर दी हैं. बैटिंग में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का जलवा देखने को मिला है. उन्होंने 5वें नंबर से सीधे टॉप-2 में एंट्री मारी है. स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शुभमन गिल से पीछे हो चुके हैं. विराट इंजरी के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर थे, जिसके चलते उन्हें एक पायदान का घाटा हुआ है.
अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आए थे. 3 मैच में उन्होंने दो शतक और एक फिफ्टी ठोकी. पहले वनडे में 126 रन की पारी खेली, दूसरे मैच में नाबाद 84 रन ठोके. तीसरे वनडे में फिर एक्शन में दिखे और 154 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इन पारियों की बदौलत उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में 3 पायदान का फायदा मिला है.
शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले 5वें स्थान पर थे, अब 3 पायदान की छलांग लगाकर नंबर-1 वनडे वनडे बल्लेबाज बनने की दहलीज पर हैं. 791 रेटिंग के साथ गिल नंबर-2 पर हैं जबकि नंबर-1 पर न्यूजीलैंड के दिग्गज मिचेल मार्श 815 रैंकिंग के साथ जमे हैं. विराट कोहली तीसरे पायदान पर आ गए हैं जबकि रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं.
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रोहित अपने ही स्थान पर काबिज हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने 16, 48 और 79 रन की पारियां खेली. ईशान किशन ने भी गजब की चढ़ाई की है. उन्हें 21 पायदान का फायदा मिला है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 34 जबकि दूसरे वनडे मैच में 125 रन की धमाकेदार पारी खेली थी. अब ईशान 21 पायदान की छलांग लगाकर 43वें नंबर पर आ चुके हैं.