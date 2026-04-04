सिर्फ 95 रन दूर... और IPL में यह बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे शुभमन गिल, विराट-रोहित की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगा नाम

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल इतिहास रच सकते हैं. IPL 2026 सीजन के अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच हारने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम आज राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैदान पर वापसी करेगी. इस मैच में सभी की नजरें शुभमन गिल पर होंगी. गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल भारत की T20I टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. शुभमन गिल को सेलेक्टर्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर किया था, तब वह T20I टीम के उप-कप्तान थे.

IPL में यह बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल IPL में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं. शुभमन गिल ने अभी तक 119 IPL मैचों में 39.44 की औसत और 138.78 के स्ट्राइक रेट के साथ 3905 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 129 रन है. शुभमन गिल अगर आज राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में 95 रन बना लेते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. शुभमन गिल इसी के साथ ही IPL इतिहास में अपने 4000 रन पूरे कर लेंगे.

शुभमन गिल का कमाल का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने अपने IPL करियर की शुरुआत साल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ की थी. शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की फ्रेंचाइजी के साथ चार साल बिताए. गुजरात टाइटंस (GT) ने IPL 2022 के मेगा-ऑक्शन से पहले शुभमन गिल को चुना और तब से वह उनके लिए खेल रहे हैं. हार्दिक पांड्या के फ्रेंचाइजी छोड़ने के बाद गुजरात टाइटंस (GT) ने शुभमन गिल की सफलता को देखते हुए उन्हें टीम का नया कप्तान बनाया था. शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (GT) टीम IPL 2024 में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, जबकि IPL 2025 के एलिमिनेटर में उसे मुंबई इंडियंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा. हार्दिक पांड्या के जाने के बाद से गुजरात टाइटंस (GT) कोई भी IPL फाइनल नहीं खेल पाई है.

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IPL में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?

हालांकि शुभमन गिल को कप्तानी के मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के लिए बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने IPL 2022 में 483 रन बनाए और IPL 2023 में 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती. शुभमन गिल ने IPL 2024 में 426 रन और IPL 2025 में 650 रन बनाए. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 268 IPL मैचों में 8730 रन बनाए हैं. विराट कोहली 7500 से ज्यादा IPL रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं. 7124 रनों के साथ रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं. रोहित ने कप्तानी के मोर्चे पर भी शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने मुंबई इंडियंस को पांच IPL खिताब जिताए हैं. IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शिखर धवन (6769), डेविड वॉर्नर (6565) और सुरेश रैना (5528) तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.