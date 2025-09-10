Asia Cup 2025: युएई के लिए काल बन सकते हैं युवराज के 'चेले', पहले मैच में बल्ले से मचाएंगे कोहराम, क्या टीम इंडिया छू पाएगी 300 का आंकड़ा?

एशिया कप का शानदार आगाज हो चुका है. अफगानिस्तान ने पहले मैच में यूएई को करारी शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी है. आज टीम इंडिया यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी. भारतीय टीम टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आ रही है. सबसे ज्यादा खतरनाक टीम इंडिया की सलामी जोड़ी है. जी हां, हम बात कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बारे में . दोनों अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विपक्षी टीम की कमर तोड़ने का माद्दा रखते हैं. अगर ये दोनों ही चल गए तो स्कोर 300 के पार भी जा सकता है.

लंबे समय से हैं साथ

भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पंजाब के लिए अंडर 14 से खेलते आ रहे हैं. एक तरफ गिल अपने क्लासिक शॉट्स से पारी को थामते नजर आते हैं. वहीं, दूसरी छोर पर मानों अभिषेक को लंबे-लंबे शॉट्स जड़ने की अजादी सी मिल जाती है. सबसे खास बात ये हैं कि अभिषेक का टी इंटरनेशनल में 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट हैं और स्पिन गेंदबाजी वो अच्छे से खेल गए तो उनका स्ट्राइक रेट 250 के आसपास का पहुंच जाता है. अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच हुए पहले मैच में देखने को मिला दुबई की पिच पुरी तरह से बैटिंग पिच है. ऐसे में अगर दुबई की फ्लैट पिच पर दोनों ने आक्रामक रवैया अपनाया तो 300 का भी आंकड़ा पार हो सकता है.

क्या टूट जाएगा 300 का आंकड़ा?

बीते कुछ सालो में टी20 क्रिकेट में जिस तरीके से रन बन रहे हैं. ये कहना मुश्किल नहीं की 300 का आंकड़ा आसानी से टूट सकता है. साल 2024 अक्टूबर में जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 344/4 रन बनाकर पहली बार टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया था. उसके बाद नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 314/3 का स्कोर खड़ा किया, फिर टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में 297/6 का आंकड़ा खड़ा किया था. यही नहीं जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भी टीम इंडिया ने 283/1 टोटल खड़ा कर सबको हैरान कर दिया था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या टीम इंडिया की ये तूफानी सलामी जोड़ी आज 300 के आंकड़े को छू पाती है या नहीं.

युवराज की कोचिंग

कोविड के दौरान जब सब कुछ थम गया था सब बंद था. उस समय युवराज सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ-साथ पंजाब के युवा खिलाड़ियों को अपने घर बुलाकर सख्ती से कोचिंग दी, ये समय अभिषेक और गिल के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. दोनों ही भारतीय क्रिकेट के एक बेहतरीन प्लेयर बनकर उभरे.

गिल और अभिषेक

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने अपने करियर की ऐतिहासिक पारियां खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से रन बनाए उसे पूरे क्रिकेट जगत ने देखा. वहीं अभिषेक अपनी तेज-तर्रार तूफानी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं. उनका टी20 इंटरनेशनल में 200 के आसपास का बैटिंग स्ट्राइक रेट किसी भी खेमे को डराने जैसा है. दोनों की जोड़ी पूरे एशिया कप के दौरान किसी भी टीम के लिए काल बन सकती है.