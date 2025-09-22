फरहान के 'AK-47' के जवाब में गिल-अभिषेक ने चलाया 'ब्रह्मोस', पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाई पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान के 'AK-47' सेलिब्रेशन से बवाल मचा हुआ है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है. दानिश कनेरिया के मुताबिक साहिबजादा फरहान के 'AK-47' सेलिब्रेशन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 'ब्रह्मोस' मिसाइल फायर किया है. पाकिस्तान के इस हिन्दू क्रिकेटर ने सरेआम अपने ही देश की इज्जत उतार दी है.

फरहान के 'AK-47' के जवाब में गिल-अभिषेक ने चलाया 'ब्रह्मोस'

दानिश कनेरिया ने कहा, 'साहिबजादा फरहान ने एके-47 का इशारा किया, लेकिन तभी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ब्रह्मोस चलाया. ऐसा ही होता है. भारतीय सलामी बल्लेबाजों का पलटवार इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए. एक तो 'धुलाई' और दूसरी 'महाधुलाई'.' पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट बाकी रहते जीत दर्ज कर ली.

पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाई पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां

दानिश कनेरिया ने आगे कहा, 'जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे सलामी बल्लेबाज हों, तो ऐसे विकेट पर उनके सामने 200 का स्कोर भी छोटा लग सकता है. दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं.' दानिश कनेरिया का मानना है कि इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम बलि का बकरा खोजेगी. इस बार कनेरिया का इशारा फखर जमान की तरफ था, जिन्होंने 9 गेंदों में महज 15 रन बनाए. फखर जमान ने पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई थी, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उनके आउट होने की पुष्टि की.

अब पाकिस्तान रोएगा

दानिश कनेरिया ने कहा, 'अब पाकिस्तान एक और बलि का बकरा खोजेगा. फखर जमान के आउट होने पर उन्हें एक और बलि का बकरा मिल गया है. अब पाकिस्तान रोएगा और कहेगा कि वह आउट नहीं थे, लेकिन संजू सैमसन ने स्पष्ट तौर पर कैच लिया था. उनके दस्ताने साफतौर पर गेंद के नीचे थे. फिर भी पाकिस्तान इस पर रोएगा और 'संदेह के लाभ' की बात करेगा.' एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों दूसरी बार शिकस्त झेलनी पड़ी है. इससे पहले 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी.