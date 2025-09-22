फरहान के 'AK-47' के जवाब में गिल-अभिषेक ने चलाया 'ब्रह्मोस', पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाई पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां
Advertisement
trendingNow12932255
Hindi Newsक्रिकेट

फरहान के 'AK-47' के जवाब में गिल-अभिषेक ने चलाया 'ब्रह्मोस', पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाई पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान के 'AK-47' सेलिब्रेशन से बवाल मचा हुआ है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है. दानिश कनेरिया के मुताबिक साहिबजादा फरहान के 'AK-47' सेलिब्रेशन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 'ब्रह्मोस' मिसाइल फायर किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 22, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फरहान के 'AK-47' के जवाब में गिल-अभिषेक ने चलाया 'ब्रह्मोस', पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाई पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के दौरान पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान के 'AK-47' सेलिब्रेशन से बवाल मचा हुआ है. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक बड़ा बयान दिया है. दानिश कनेरिया के मुताबिक साहिबजादा फरहान के 'AK-47' सेलिब्रेशन का मुंहतोड़ जवाब देते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 'ब्रह्मोस' मिसाइल फायर किया है. पाकिस्तान के इस हिन्दू क्रिकेटर ने सरेआम अपने ही देश की इज्जत उतार दी है.

फरहान के 'AK-47' के जवाब में गिल-अभिषेक ने चलाया 'ब्रह्मोस'

दानिश कनेरिया ने कहा, 'साहिबजादा फरहान ने एके-47 का इशारा किया, लेकिन तभी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ब्रह्मोस चलाया. ऐसा ही होता है. भारतीय सलामी बल्लेबाजों का पलटवार इतना विनाशकारी था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए. एक तो 'धुलाई' और दूसरी 'महाधुलाई'.' पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट बाकी रहते जीत दर्ज कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाई पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां

दानिश कनेरिया ने आगे कहा, 'जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे सलामी बल्लेबाज हों, तो ऐसे विकेट पर उनके सामने 200 का स्कोर भी छोटा लग सकता है. दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं.' दानिश कनेरिया का मानना है कि इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम बलि का बकरा खोजेगी. इस बार कनेरिया का इशारा फखर जमान की तरफ था, जिन्होंने 9 गेंदों में महज 15 रन बनाए. फखर जमान ने पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई थी, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने उनके आउट होने की पुष्टि की.

अब पाकिस्तान रोएगा

दानिश कनेरिया ने कहा, 'अब पाकिस्तान एक और बलि का बकरा खोजेगा. फखर जमान के आउट होने पर उन्हें एक और बलि का बकरा मिल गया है. अब पाकिस्तान रोएगा और कहेगा कि वह आउट नहीं थे, लेकिन संजू सैमसन ने स्पष्ट तौर पर कैच लिया था. उनके दस्ताने साफतौर पर गेंद के नीचे थे. फिर भी पाकिस्तान इस पर रोएगा और 'संदेह के लाभ' की बात करेगा.' एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों दूसरी बार शिकस्त झेलनी पड़ी है. इससे पहले 14 सितंबर को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
mumbai
मुंबई के गोवंडी में तोड़ी गई प्रतिमा! दो समुदाय में हुई झड़प; पुलिस ने दर्ज की FIR
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
Kishtwar Encounter
जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
PM Modi North east visit
'जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है...' कांग्रेस पर बरसे PM मोदी
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
Supreme Court
'पायलट ने बंद किया इंजन का फ्यूल' पर SC की सख्त टिप्पणी; सरकार को भी भेजा नोटिस
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
;