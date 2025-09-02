IND-ENG सीरीज 3-1 से जीत जाता भारत, गिल-गंभीर ने फिर की ये गलती तो Asia Cup में भी होगा बंटाधार, पूर्व क्रिकेटर ने साधा निशाना
क्रिकेट

IND-ENG सीरीज 3-1 से जीत जाता भारत, गिल-गंभीर ने फिर की ये गलती तो Asia Cup में भी होगा बंटाधार, पूर्व क्रिकेटर ने साधा निशाना

Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज को 2-2 पर रोका. लेकिन टीम इंडिया का रिजल्ट 3-1 से जीत भी हो सकती थी. लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को एक खिलाड़ी पर दांव खेलना था. यह हम नहीं बल्कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:43 PM IST
Practice Team India

Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और सीरीज को 2-2 पर रोका. लेकिन टीम इंडिया का रिजल्ट 3-1 से जीत भी हो सकती थी. लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को एक खिलाड़ी पर दांव खेलना था. इस खिलाड़ी ने पूरी सीरीज बेंच पर ही बिताई. यह हम नहीं बल्कि एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर का कहना है. इतना ही नहीं बल्कि इस पूर्व क्रिकेटर का ये भी कहना है एशिया कप में भी ये गलती दोहराई गई तो बंटाधार हो सकता है.

उतार-चढ़ाव भरा रहा करियर

यहां बात कुलदीप यादव की हो रही है जिनका करियर भरपूर टैलेंट के बावजूद उतार-चढ़ाव भरा नजर आया है. पिछले साल 2024 में टीम इंडिया की टेस्ट टीम में वापसी की और धमाकेदार प्रदर्शन किया. भारत को उन्होंने 4-1 से सीरीज जीतने में भूमिका निभाई. टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कुलदीप ने हैरी ब्रूक के विकेट समेत 3 विकेट झटके जबकि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी रचिन रवींद्र और विलिम्सन को पवेलियन का रास्ता दिखाया था. लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम इंडिया में जगह पक्की नजर नहीं आई है.

क्या बोले मनिंदर सिंह?

60 वर्षीय मनिंदर सिंह ने नई दिल्ली में इंडिया टुडे से बातचीत में बताया, 'अगर इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में कुलदीप को खिलाया जाता, तो भारत सीरीज़ 3-1 से जीत जाता. चौथी पारी में 371 रनों का पीछा करना, जिस तरह के गेंदबाज़ आपके पास थे उनके साथ हमेशा संभव था. लेकिन अगर आपकी टीम में कुलदीप यादव होते तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड में हम टीमों का चयन इस तरह से करते थे कि हम हारें नहीं. अगर हम जीतने के लिए टीम चुनते, तो कुलदीप यादव सभी पाँच टेस्ट मैच खेलते. क्योंकि विश्व क्रिकेट में उस तरह के गेंदबाज ज़्यादा नहीं हैं.'

ये भी पढे़ं.. Asia Cup से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए आमंत्रण, कौन लेगा Dream-11 की जगह?

एशिया कप में भी सस्पेंस 

उन्होंने आगे कहा, 'इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों को पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है. वे उसकी गुगली या लेग-स्पिनर को नहीं समझ पाते. पहले टेस्ट मैच में, उन्होंने 371 रनों का पीछा किया था. अगर वह चौथे दिन शाम और पांचवें दिन खेल रहा होता तो इंग्लैंड के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल था. मुझे संदेह है कि अगर वे एशिया कप में दो स्पिनरों के साथ उतरेंगे तो वे कुलदीप यादव को खिलाएंगे या नहीं. अक्षर पटेल होंगे क्योंकि वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और वरुण चक्रवर्ती भी.'

;