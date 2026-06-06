न्यू चंडीगढ़ बना भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू, मीत हेयर ने शुभमन गिल और गुरनूर बराड़ को किया सम्मानित

भारत और अफगानिस्तान टेस्ट मैच का शुभारंभ पीसीए के मानद सचिव ने ऐतिहासिक घंटी बजाकर न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में किया. शुभमन गिल ने इस मुकाबले में शतक ठोका, जिसके लिए उनकी सराहना की गई. पीसीए के मानद सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल और हाल ही में टीम इंडिया में चयनित गुरनूर बराड़ को भी सम्मानित किया.
इस समारोह में दोनों खिलाड़ियों के माता-पिता भी उपस्थित रहे. मीत हेयर ने गुरनूर बराड़ को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह युवा खिलाड़ी क्रिकेट मैदान पर अपनी अलग पहचान बनाएगा. इससे पहले, पीसीए की उपलब्धियों में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया जब गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पारंपरिक घंटी बजाकर भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच का शुभारंभ किया तथा न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई के टेस्ट स्थल के रूप में समर्पित किया.
शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार फॉर्म में नजर आए. पहले केएल राहुल ने 11 चौकों की मदद से 100 रन की पारी खेली और टीम को जोरदार शुरुआत दी. इसके बाद गिल ने अपना दम दिखाया और वह स्टंप्स तक 103 रन पर नाबाद रहे. दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बोर्ड पर 368 रन टांग दिए हैं. ऋषभ पंत गिल के साथ 50 रन पर नाबाद हैं.
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पिच के बारे में स्टंप्स के बाद राहुल ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अच्छी बॉलिंग में थोड़ी मदद करेगी. मुझे लगता है कि पेसर्स भी गेम में बने रहेंगे क्योंकि पिच पर दरारें खुल रही हैं और मिट्टी बहुत सख्त नहीं है. ऊपर की मिट्टी थोड़ी ढीली है. इसलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर गेम में उछाल (बाउंस) एक जैसा नहीं रहेगा. जो स्पिनर गेंद को हवा में थोड़ा ऊपर रखकर और अपनी गति में बदलाव करके विकेट लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से थोड़ी मदद भी मिलेगी.'