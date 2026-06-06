न्यू चंडीगढ़ बना भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू, मीत हेयर ने शुभमन गिल और गुरनूर बराड़ को किया सम्मानित

पिच के बारे में स्टंप्स के बाद राहुल ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अच्छी बॉलिंग में थोड़ी मदद करेगी. मुझे लगता है कि पेसर्स भी गेम में बने रहेंगे क्योंकि पिच पर दरारें खुल रही हैं और मिट्टी बहुत सख्त नहीं है. ऊपर की मिट्टी थोड़ी ढीली है. इसलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर गेम में उछाल (बाउंस) एक जैसा नहीं रहेगा. जो स्पिनर गेंद को हवा में थोड़ा ऊपर रखकर और अपनी गति में बदलाव करके विकेट लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से थोड़ी मदद भी मिलेगी.'