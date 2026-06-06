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न्यू चंडीगढ़ बना भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू, मीत हेयर ने शुभमन गिल और गुरनूर बराड़ को किया सम्मानित

भारत और अफगानिस्तान टेस्ट मैच का शुभारंभ पीसीए के मानद सचिव ने ऐतिहासिक घंटी बजाकर न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में किया. शुभमन गिल ने इस मुकाबले में शतक ठोका, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया.

Written ByRohit Bansal Pakka
Published: Jun 06, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:23 PM IST
न्यू चंडीगढ़ बना भारत का 31वां टेस्ट वेन्यू, मीत हेयर ने शुभमन गिल और गुरनूर बराड़ को किया सम्मानित
Image Credit: IND vs AFG

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Rohit Bansal Pakka

Rohit Bansal Pakka

Rohit Bansal Pakka has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 8 years in the news industry. He is currently working as Principal Correspondent in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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