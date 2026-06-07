IND vs AFG: शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बनाया प्रचंड रिकॉर्ड, 169 रनों की पार्टनरशिप कर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वह दूसरे दिन एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरह बढ़ रही है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 71.19 की स्ट्राइक रेट से 177 गेंद पर 126 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान अभी तक 15 चौके और 1 छक्का लगाया है. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए 121 गेंद पर 81 रन ठोक दिए. ऋषभ पंत ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए हैं.
शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन 169 रनों की पार्टनरशिप करते हुए इतिहास रच दिया. दरअसल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत द्वारा की गई 169 रनों की पार्टनरशिप अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से की गई किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने मिलकर 48 रन और जोड़े. भारतीय कप्तान 177 गेंदों का सामना करने के बाद 126 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, ऋषभ पंत 121 गेंदों का सामना करने के बाद 81 रन बनाकर आउट हुए.
शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने 169 रनों की पार्टनरशिप कर अफगानिस्तान को बुरी तरह धो डाला. इस टेस्ट में अभी तक भारतीय बल्लेबाजों का जलवा रहा है. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े. यशस्वी जायसवाल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 24 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, इसके बाद केएल राहुल को साई सुदर्शन के रूप में बढ़िया जोड़ीदार मिला.
अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस
केएल राहुल और साई सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए 184 गेंदों में 139 रनों की अहम साझेदारी निभाई. साई सुदर्शन ने 104 गेंदों का सामना करते हुए 81 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में सुदर्शन ने 13 चौके लगाए. वहीं, केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया और 165 गेंदों में 100 रन बनाए. केएल राहुल और साई सुदर्शन के आगे अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए.