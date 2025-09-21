IND vs PAK: शुभमन गिल का अफरीदी से पंगा... ऑन कैमरा जुबानी 'जंग', अभिषेक ने भी हारिस को किया बेइज्जत

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4: भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 के मुकाबले में रोमांच का डबल डोज देखने को मिला. इस महामुकाबले से चारो तरफ माहौल गर्म नजर आ रहा था लेकिन मैच में शुभमन गिल और शाहीन अफरीदी के बीच क्लैश ने इसमें घी डालने का काम कर दिया है.
अभिषेक से हारिस की गरमा-गर्मी
भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 171 रन बनाए. लेकिन जब भारत की बल्लेबाजी आई तो अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी का स्वागत छक्के के साथ किया. इस दौरान दोनों के बीच गुफ्तगू देखने को मिली. लेकिन जब हारिस रऊफ सामने आए तो अभिषेक शर्मा ने पहले उन्हें बल्ले से धोया फिर दोनों आपस में भिड़ते दिखे.
पंजाब के शेरों ने की धुनाई
गिल और अभिषेक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को सिर्फ जबान से जवाब नहीं दिया बल्कि बल्ले से बेरहमी से पिटाई की. मौका मिलते ही गिल और अभिषेक तमाचे जैसे शॉट लगाते नजर आए. दोनों बल्लेबाजों ने पॉवरप्ले में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी. अभिषेक ने ताबड़तोड़ अंदाज में फिफ्टी ठोकी और पाकिस्तानी गेंदबाजों के जले पर नमक छिड़का.
