ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद गिल का शर्मनाक डेब्यू , ऐसा करने वाले दुनिया के 9वें कप्तान, जानें पूरा मामला

भारतीय खिलाड़ी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. गिल वनडे में बतौर कप्तान अपना पहला मैच खेल रहे थे. उन्होंने बतौर कप्तान न सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट और टी 20 सभी फॉर्मेटों में अपना पहला मैच गंवाया है. वह ऐसा करने वाले क्रिकेट जगत के 9वें कप्तान बन चुके हैं. गिल से पहले ये रिकॉर्ड भारत के कप्तान विराट कोहली के नाम था. कोहली की कप्तानी में भी टीम इंडिया ने अपना पहला वनडे, टेस्ट और टी20 में सभी फॉर्मेट में हार मिली है.

न्यूजीलैंड प्लेयर्स

न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग बतौर कप्तान सभी फॉर्मेट में अपना पहला मैच हारने वाले न्यूजीलैंड के पहले कप्तान हैं. उनके अलावा ये कारनामा दिग्गज कीवी खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम ने किया हुआ है. मैकुलम ने भी बतौर कप्तान अपने करियर के सभी फॉर्मेट के पहले मैच हारे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंकाई खिलाड़ी

श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं. हालांकि उन्होंने बेहद कम मैचों में श्रीलंका टीम की कमान संभाली है, लेकिन उन्हें भी टेस्ट, टी20 और वनडे यानी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बतौर कप्तान पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था.

पाकिस्तानी खिलाड़ी

पाकिस्तान के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम इस लिस्ट में शामिल है. उनके कप्तानी करियर की शुरुआत बेहद खराब रही थी. उन्हें भी अपने पहले टेस्ट, टी20 और वनडे मैच में बतौर कप्तान हार का सामना करना पड़ा था.

वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे

इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर का नाम भी शामिल है. उनके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी शॉन पोलक का नाम शामिल है. दोनों ही खिलाड़ियों ने बतौर कप्तान अपने करियर में सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारा है. इनके साथ ही लिस्ट में आखिरी नाम जिम्बाब्वे के कप्तान हैमिल्टन मसकाजाद्दा का है. उनके नाम भी ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है.ये भी पढ़ें: 709 रन, 38 छक्के, भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक वनडे मैच, खून के आंसू रोए थे बॉलर