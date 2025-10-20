Advertisement
trendingNow12968979
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद गिल का शर्मनाक डेब्यू , ऐसा करने वाले दुनिया के 9वें कप्तान, जानें पूरा मामला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ  में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. गिल वनडे में बतौर कप्तान अपना पहला मैच खेल रहे थे. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

भारतीय खिलाड़ी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ  में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. गिल वनडे में बतौर कप्तान अपना पहला मैच खेल रहे थे. उन्होंने बतौर कप्तान न सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट और टी 20 सभी फॉर्मेटों में अपना पहला मैच गंवाया है. वह ऐसा करने वाले क्रिकेट जगत के 9वें कप्तान बन चुके हैं. गिल से पहले ये रिकॉर्ड भारत के कप्तान विराट कोहली के नाम था. कोहली की कप्तानी में भी टीम इंडिया ने अपना पहला वनडे, टेस्ट और टी20 में सभी फॉर्मेट में हार मिली है.

न्यूजीलैंड प्लेयर्स

न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग बतौर कप्तान सभी फॉर्मेट में अपना पहला मैच हारने वाले न्यूजीलैंड के पहले कप्तान हैं. उनके अलावा ये कारनामा दिग्गज कीवी खिलाड़ी ब्रैंडन मैकुलम ने किया हुआ है. मैकुलम ने भी बतौर कप्तान अपने करियर के सभी फॉर्मेट के पहले मैच हारे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंकाई खिलाड़ी

श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं.  हालांकि उन्होंने बेहद कम मैचों में श्रीलंका टीम की कमान संभाली है, लेकिन उन्हें भी टेस्ट, टी20 और वनडे यानी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बतौर कप्तान पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था.

पाकिस्तानी खिलाड़ी

पाकिस्तान के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम इस लिस्ट में शामिल है. उनके कप्तानी करियर की शुरुआत बेहद खराब रही थी. उन्हें भी अपने पहले टेस्ट, टी20 और वनडे मैच में बतौर कप्तान हार का सामना करना पड़ा था.

वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे

इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर का नाम भी शामिल है.  उनके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी शॉन पोलक का नाम शामिल है. दोनों ही खिलाड़ियों ने बतौर कप्तान अपने करियर में सभी फॉर्मेट में पहला मैच हारा है. इनके साथ ही लिस्ट में आखिरी नाम जिम्बाब्वे के कप्तान हैमिल्टन मसकाजाद्दा का है. उनके नाम भी ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है.ये भी पढ़ें: 709 रन, 38 छक्के, भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक वनडे मैच, खून के आंसू रोए थे बॉलर

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली पर जरूर करें ये उपाय, धन-दौलत के साथ मिलेगा माता का आशीर्वाद
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवाली से पहले ग्रैप-2