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शुभमन गिल के ट्रेडमार्क शॉट का अल्काराज से क्या कनेक्शन? कप्तान ने खुद खोला बड़ा राज

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल इन दिनों विम्बलडन का लुत्फ उठाते नजर आए. नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर के रोमांचक सेमीफाइनल में गिल, सचिन समेत कई बड़े सितारे मौजूद रहे. गिल ने विम्लडन पर बात करते हुए अपने ट्रेडमार्क शॉट का खुलासा किया, जिसका कनेक्शन टेनिस से है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:52 PM IST
शुभमन गिल के ट्रेडमार्क शॉट का अल्काराज से क्या कनेक्शन? कप्तान ने खुद खोला बड़ा राज
Image Credit: Shunman Gill (BCCI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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