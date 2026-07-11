शुभमन गिल के ट्रेडमार्क शॉट का अल्काराज से क्या कनेक्शन? कप्तान ने खुद खोला बड़ा राज

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल इन दिनों विम्बलडन का लुत्फ उठाते नजर आए. नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर के रोमांचक सेमीफाइनल में गिल, सचिन समेत कई बड़े सितारे मौजूद रहे. गिल ने विम्लडन पर बात करते हुए अपने ट्रेडमार्क शॉट का खुलासा किया, जिसका कनेक्शन टेनिस से है. उन्होंने अल्काराज के शॉट की बात और बताया कि उस शॉट का इस्तेमाल वह क्रिकेट में करते हैं. इसके अलावा गिल ने ये भी बताया कि वह विम्बलडन फाइनल में किस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं.
जियोस्टार से बातचीत करते हुए शुभमन गिल ने कहा, "रोजर फेडरर मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं. बड़े होते हुए, मैंने सुना कि लोग कहते थे कि वह सब कुछ बहुत आसानी से करते हुए दिखते हैं. लेकिन जब आप खुद कोई खेल खेलते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसे वैसा दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. लोगों ने मुझे भी क्रिकेट में बिना मेहनत वाला खेल बताया है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है. फेडरर जिस अंदाज और ग्रेस के साथ खेलते थे, वह खास था और इसीलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूं."
गिल ने अपने ट्रेडमार्क शॉट पर बताया, "अल्काराज जो ड्रॉप शॉट खेलते हैं, वह मुझे क्रिकेट के शॉर्ट-आर्म जैब की याद दिलाता है. मैं भी वह शॉट खेलता हूं, यह मेरा ट्रेडमार्क शॉट है. तेज, चकमा देने वाला और बहुत असरदार. मैं विंबलडन जीतने के लिए सिनर को सपोर्ट कर रहा हूं. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत अच्छे से पेश आते हैं."
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गिल ने आगे कहा, "कार्लोस अल्काराज वो खिलाड़ी हैं जिनके साथ मैं डबल्स खेलना चाहूंगा. वह ऐसे लगते हैं जो कोर्ट पर सच में मजेदार दिखते हैं. मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं टेनिस में अच्छा खेल सकता हूं, इसलिए वह एक मजेदार मैच होगा. सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, और क्रिकेटरों में सर विव रिचर्ड्स और सचिन सर, ये वो चार दिग्गज हैं जिनके साथ मैं बैठकर डिनर करना चाहूंगा. मुझे लगता है कि बातचीत बहुत जबरदस्त होगी.