शुभमन गिल के ट्रेडमार्क शॉट का अल्काराज से क्या कनेक्शन? कप्तान ने खुद खोला बड़ा राज

जियोस्टार से बातचीत करते हुए शुभमन गिल ने कहा, "रोजर फेडरर मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं. बड़े होते हुए, मैंने सुना कि लोग कहते थे कि वह सब कुछ बहुत आसानी से करते हुए दिखते हैं. लेकिन जब आप खुद कोई खेल खेलते हैं, तो आपको पता चलता है कि उसे वैसा दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. लोगों ने मुझे भी क्रिकेट में बिना मेहनत वाला खेल बताया है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है. फेडरर जिस अंदाज और ग्रेस के साथ खेलते थे, वह खास था और इसीलिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूं."