भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के ODI भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि रोहित शर्मा शायद ही वर्ल्ड कप 2027 में खेलते दिखेंगे. इसी बीच वनडे कप्तान शुभमन गिल के बयान ने कहानी में नया मोड़ ला दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अगले 2-3 दिन में होने वाला है.
रोहित शर्मा को अगर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में सेलेक्ट किया जाता है, तो काफी हद तक यह साफ हो जाएगा कि 'हिटमैन' 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के प्लान का हिस्सा होंगे या नहीं. कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए भारत की ओपनिंग जोड़ी के बारे में पूछे जाने पर पत्रकारों से कहा, 'जब आपके सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, तो यह एक अच्छी तरह की सिरदर्द वाली स्थिति होती है. टीम का ऐलान अगले कुछ दिनों में किया जाएगा, इसलिए हम टीम को देखेंगे और फिर इंग्लैंड में बेस्ट प्लेइंग XI उतारेंगे.'
जब शुभमन गिल से पूछा गया कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में सभी खिलाड़ी फिट रहते हैं, तो यशस्वी जायसवाल ODI में कहां बैटिंग करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा भारत के लिए ओपनिंग करते हैं. शुभमन गिल ने इस पर कहा, 'हमें यह देखना होगा कि सभी की फिटनेस कैसी है. जैसा कि मैंने कहा, अगर सभी खिलाड़ी फिट रहते हैं, तो हम उसी के आधार पर सबसे अच्छी प्लेइंग XI चुनेंगे.' हालांकि, कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल की खास तारीफ की और इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया कि उन्हें वनडे में लगातार खेलने का मौका नहीं मिल रहा है.
शुभमन गिल ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि वह एक शानदार खिलाड़ी हैं. किसी भी खिलाड़ी के लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब सभी खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, तो दुर्भाग्य से कभी-कभी उन्हें ही बाहर बैठना पड़ता है. चूंकि इस सीरीज में विराट भाई उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छा खेला. उम्मीद है कि वह इसी फॉर्म को जारी रखेंगे और मिलने वाले मौकों का फायदा उठाते रहेंगे.'
शुभमन गिल के इस बयान से साफ है कि रोहित शर्मा ही इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज में उनके साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे. शुभमन गिल ने कहा, 'इंग्लैंड में हालात कुछ हद तक साउथ अफ्रीका जैसे ही होंगे. बिल्कुल वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी मिलते-जुलते. इसलिए, वहां हम जिस तरह का कॉम्बिनेशन आजमाना चाहेंगे, उम्मीद है कि सभी खिलाड़ियों के फिट और तैयार रहने पर वह हमारे लिए एक और शानदार सीरीज साबित होगी.'