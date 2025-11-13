टीम इंडिया में ऑलराउंडर्स की फौज, पहले टेस्ट में किसे मिलेगा मौका? मैच से एक दिन पहले कप्तान गिल ने किया खुलासा

India vs South Africa 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल ने प्लेइंग इलेवन के सेलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. भारतीय कप्तान ने प्लेइंग इलेवन के चयन को भी बेहद मुश्किल काम बताया है. भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में तीन ऑलराउंडर हैं, जबकि नीतीश रेड्डी को पहले टेस्ट से रिलीज किया गया है. दूसरे टेस्ट से पहले नीतीश रेड्डी भी टीम से जुड़ जाएंगे.

पहले टेस्ट में किसे मिलेगा मौका?

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर के सेलेक्शन पर शुभमन गिल ने कहा, 'टीम में इस समय कई बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है. सभी का बल्लेबाजी और गेंदबाजी रिकॉर्ड मजबूत है. भारत की परिस्थितियों में उनका रिकॉर्ड और भी शानदार हैं. ऐसे में मैच से पहले टीम की प्लेइंग इलेवन चुनते समय यह मुश्किल हो जाता है कि किसे बाहर रखा जाए. हालांकि, ये अच्छी समस्या है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मैच से एक दिन पहले कप्तान गिल का बयान

दक्षिण अफ्रीकी टीम पर भारतीय कप्तान ने कहा, 'वे मौजूदा चैंपियन हैं. पिछली सीरीज उन्होंने ड्रॉ कराई थी. इसलिए आगामी सीरीज प्रतिस्पर्धी और रोमांचक होने की उम्मीद है.' शुभमन गिल कप्तानी मिलने के बाद से प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं. साल 2025 में टेस्ट फॉर्मेट में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाने वाले गिल इस साल खेले 8 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 979 रन बना चुके हैं. 21 रन बनाते ही वे कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. यह पहला मौका होगा जब गिल एक कैलेंडर ईयर में 1,000 रन बनाएंगे.

ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट खेलेंगे शुभमन गिल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा कि ईडन गार्डन मेरे लिए विशेष रहा है. शुभमन गिल ने ईडन गार्डन स्टेडियम को अपने लिए बेहद खास बताते हुए कहा, 'मेरा आईपीएल करियर इसी मैदान से शुरू हुआ था और जब भी यहां आता हूं, मुझे पंजाब के पीसीए स्टेडियम में खेलने जैसा महसूस होता है. यहां आखिरी टेस्ट 2019 में खेला गया था, मैं उस समय टीम में था, लेकिन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं था. इसलिए ईडन गार्डन्स में यह मेरा पहला टेस्ट होगा. यहां देश की कप्तानी करना सम्मान की बात है.'