KKR vs GT: हम जीत के हकदार नहीं, अच्छा हुआ... शुभमन गिल का 'विस्फोटक' बयान, किसे बताया गुनहगार?

Shubman Gill Statement: आईपीएल 2026 के 60वें मैच में केकेआर ने 29 रनों से बाजी मारकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है. दूसरी तरफ लगातार 5 मैच जीतने के बाद इस हार की वजह से गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ के टिकट के लिए इंतजार करना पड़ेगा. हार के बाद शुभमन गिल ने सबसे बड़ा विलेन उन फील्डरों को बताया, जिन्होंने इस मैच में आसान कैच टपकाए. बता दें कि फिन एलन जब 33 रन के स्कोर पर थे तब मोहम्मद शमी ने उनका आसान कैच छोड़ दिया. इसके अलावा भी गुजरात के खिलाड़ियों ने कई मौके गंवाए.
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Shubman Gill Statement: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के विजय रथ को रोक दिया है. आईपीएल 2026 के 60वें मैच में केकेआर ने 29 रनों से बाजी मारकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है. दूसरी तरफ लगातार 5 मैच जीतने के बाद इस हार की वजह से गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ के टिकट के लिए इंतजार करना पड़ेगा. अगर शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम ये मुकाबला जीत जाती तो प्लेऑफ में उनकी सीट कन्फर्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. केकेआर के खिलाफ हार के बाद जीटी के कप्तान शुभमन गिल थोड़े गुस्से में दिखे और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम ये मैच जीतने के हकदार नहीं थे.
ईडन गार्डन्स मैदान पर मिली हार के बाद शुभमन गिल ने सबसे बड़ा विलेन उन फील्डरों को बताया, जिन्होंने इस मैच में आसान कैच टपकाए. बता दें कि फिन एलन जब 33 रन के स्कोर पर थे तब मोहम्मद शमी ने उनका आसान कैच छोड़ दिया. इसके अलावा भी गुजरात के खिलाड़ियों ने कई मौके गंवाए.
शुभमन गिल ने हार के बाद कहा, ''विकेट को देखते हुए 200-210 रन ठीक-ठाक स्कोर था, लेकिन हमने बहुत सारे कैच छोड़ दिए. पिच अच्छी थी, बीच-बीच में रुक रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अच्छा बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और इतने रन बनाए. कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारी फील्डिंग और बेहतर हो सकती थी. हमने एक उच्च स्तर स्थापित किया था लेकिन इस मैच में तीन आसान कैच छोड़ दिए. सच कहूं तो हम ये मैच जीतने के हकदार भी नहीं थे.''
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने आगे कहा कि अच्छा है कि प्लेऑफ से पहले ये खराब दिन आया है. अगर क्वालिफायर मुकाबले में हम ये गलती करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए इस मैच का नतीजा अच्छा है और हमें इससे सबक मिलेगी.
बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवर तक लड़ाई तो लड़ी, लेकिन 29 रन दूर रह गए. कप्तान शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर 85 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपने 200वें आईपीएल मैच में अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन ने उन्हें फंसा लिया और वहां से गुजरात टाइटंस गेम में पिछड़ गई. इस जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है. केकेआर के खाते में 12 मैचों में 11 अंक हैं और वो पॉइंट्स टेबल पर 7वें स्थान पर पहुंच गई है.