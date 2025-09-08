'इसको अभी खिलाओ...', शुभमन गिल की बल्लेबाजी के कायल हो गए थे रवि शास्त्री, विराट कोहली से मिली सबसे बड़ी तारीफ

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान शुभमन का आज 8 सितंबर को जन्मदिन है. इंग्लैंड में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बाद गिल ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी. अब उन्हें बाकी के फॉर्मेट में कप्तानी दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है.होगा. ऐसे में आज उनके बर्थडे के मौके पर एक ऐसे वाकया के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको भी इस खिलाड़ी की क्लास का अंदाजा हो जाएगा.
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान शुभमन का आज 8 सितंबर को जन्मदिन है. इंग्लैंड में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बाद गिल ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी. अब उन्हें बाकी के फॉर्मेट में कप्तानी दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है. कल से शुरु हो रहे एशिया कप टीम के उप कप्तानी की जिम्मा गिल के हाथों में होगा. गिल के शुरुआती करियर से ही सभी की नजर उन पर रही है. उन्हें हमेशा से ही सीनियर क्रिकेटर्स का साथ मिला है. ऐसे में आज उनके बर्थडे के मौके पर एक ऐसे वाकया के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपको भी इस खिलाड़ी की क्लास का अंदाजा हो जाएगा.
प्रैक्टिस सेशन में उड़ाए थे सबके होश
पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने एक वाकया का जिक्र करते हुए हाल ही में खुलासा किया है. उन्होंने बताया कैसे धोनी, कोहली और हेड कोच रवि शास्त्री जैसे दिग्गज भी गिल के बैटिंग के मुरीद हो गए थे. साल 2019 में हैमिल्टन में होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली शुभमन गिल को प्रैक्टिस सेशन में देखकर हैरान रह गए थे. इसके बाद विराट ने यहां तक कहा था, "जब मैं गिल की उम्र का था मैं इसका 10 प्रतिशत भी नहीं था. " उस समय के बैटिंग कोच संजय बांगर भी गिल की बात को सपोर्ट करते दिखे थे.
'अभी खिलाओ इसको'
बांगर ने बताया, ''गिल अपने नेट सेशन में ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको देखकर रवी शास्त्री उनके मानों दिवाने से हो गए थे. यह गिल का पहला प्रैक्टिस सेशन था. विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और उस समय के हेड कोच रवि शास्त्री मैदान पर ही थे. 2019 वर्ल्ड कप के लिए टीम प्रैक्टिस करने मैदान पर उतरी थी.''
बांगर ने आगे बताया, "मैंने और साइड आर्म थ्रोअर ने जब गेंदबाजी करना शुरू किया. थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर फेंकने पर गिल कट मारते, शॉर्ट गेंद फेंकने पर पुल मारते, मौके पर दूसरा नेट बंद था और सब गिल को बल्लेबाजी करता देख रहे थे. पूर्व हेड कोच रवि शास्त्रि गिल से इतना इंप्रेस हो गए थे, उस समय उनकी बल्लेबाजी देख उन पर ऐसा इमपैक्ट हुआ उनका कहना था, अभी इसे खिलाओ ये अलग बल्लेबाज है."
एशिया कप में गिल पर होंगी नजरे
भारतीय टी20 टीम के कप्तान शुभमन गिल पर एशिया कप में सभी की निगाहें होंगी. गिल को भारतीय टीम के भविष्य का कप्तान बताया जा रहा है. उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी इंग्लैंड दौरे पर उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का 9 सितंबर से शुरु होने वाले एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस रहती है.