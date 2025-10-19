Advertisement
'आसान नहीं होता...', रोहित-कोहली भारत की हार के गुनहगार? कप्तान गिल ने किस पर फोड़ा ठीकरा

वनडे टीम के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल ने पर्थ में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद कहा कि खराब शुरुआत के बाद वापसी करना आसान नहीं होता. गिल ने साथ ही यह भी कहा कि इस मुकाबले से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:38 PM IST
शुभमन गिल की वनडे कप्तान के तौर पर शुरुआत हार के साथ हुई है. पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त देकर 1-0 की बढ़त बना ली. बारिश के प्रभावित इस मुकाबले को 26-26 ओवर का कर दिया गया था. भारत ने 136 रन बनाए, जिससे DLS मेथड के चलते ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का टारगेट मिला. मिचेल मार्श (नाबाद 46 रन) की कप्तानी पारी से मेजबान टीम ने 21.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. गिल ने इस हार की वजह खराब शुरुआत को बताया. उन्होंने कहा कि खराब शुरुआत के बाद वापसी करना आसान नहीं होता. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मुकाबले से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला है.

रोहित-कोहली ने किया निराश

7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे रोहित शर्मा और विराट कोहली से फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं कि इन दोनों दिग्गजों के बल्ले से चौके-छक्के देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रोहित 14 गेंदों में एक चौके के साथ 8 रन बनाकर चलते बने. उनके आउट होते ही क्रीज पर आए विराट कोहली, जो खाता भी नहीं खोल सके. कोहली ने 8 गेंदों का सामना किया, लेकिन 0 पर ही आउट हो गए. बारिश के खलल के बीच अक्षर पटेल (31) और केएल राहुल (38) ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए. डेब्यू मैच खेल रहे नीतीश रेड्डी ने अंतिम ओवर में दो छक्के लगाते हुए 11 गेंदों में नाबाद 19 रन बनाए.

हार के बाद क्या बोले गिल?

गिल ने हार के बाद कहा कि पावरप्ले में खराब शुरुआत टीम इंडिया की इस हार की बड़ी वजह रही. उन्होंने कहा, 'जब आप पावरप्ले में तीन विकेट खो देते हैं, तो आप हमेशा वापसी करने की कोशिश करते हैं और यह आसान नहीं होता.' बता दें कि भारत ने 9 ओवर के अंदर ही सिर्फ 25 रन के टीम स्कोर पर तीन विकेट खो दिए थे. रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा खुद कप्तान गिल भी पवेलियन लौट गए. गिल ने 10 रन बनाए.

गिल ने आगे कहा, 'इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही कई सकारात्मक बातें भी रहीं. हम 130 रनों को डिफेंड कर रहे थे और हमने मैच में वापसी की. हालांकि अंत तक नहीं, लेकिन काफी आगे तक लेकर गए. हम इससे बहुत संतुष्ट थे.' फैंस के सपोर्ट को लेकर गिल ने कहा, 'हम बहुत भाग्यशाली हैं. फैंस भारी संख्या में आए और उम्मीद है कि वे एडिलेड में भी हमें चीयर करने आएंगे.' भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे एडिलेड में 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मच को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

