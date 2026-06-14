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रन-आउट ड्रामा: रोहित शर्मा के गुस्से पर शुभमन गिल का बड़ा खुलासा, बताया ड्रेसिंग रूम का सच

अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जोरदार जीत हासिल की. इस मैच में जब कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बीच तालमेल की कमी के कारण रोहित आउट हुए, तो गिल को पुराने दिनों की याद आ गई होगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:54 AM IST
रन-आउट ड्रामा: रोहित शर्मा के गुस्से पर शुभमन गिल का बड़ा खुलासा, बताया ड्रेसिंग रूम का सच
Image Credit: शुभमन गिल और रोहित शर्मा. Picture Image- ScreenGrab

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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