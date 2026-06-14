Rohit Sharma Run Out: अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने जोरदार जीत हासिल की. इस मैच में जब कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बीच तालमेल की कमी के कारण रोहित आउट हुए, तो गिल को पुराने दिनों की याद आ गई होगी. साल 2024 में मोहाली में खेले गए एक टी20 मैच के दौरान भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी.
मोहाली के उस मैच में रोहित शर्मा कप्तान थे और डक पर रन-आउट होने के बाद वह गिल पर काफी नाराज हुए थे और मैदान पर ही चिल्ला पड़े थे. इस बार धर्मशाला के इस मैच में रोहित रन-आउट होने के बाद रोहित ने काफी ही सुनाया और डगआउट लौट गए. दिलचस्प बात यह है कि इस बार ड्रेसिंग रूम में भी रोहित की तरफ से कोई नाराजगी देखने को नहीं मिली.
मैच के बाद गिल ने स्पष्ट किया कि रोहित को इस रन-आउट से कोई समस्या नहीं थी. गिल के अनुसार, ''उन्होंने (रोहित) रिप्ले देखा और कहा कि यह ठीक है. अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले टी20 मैच में भी वह इसी तरह रन-आउट हुए थे." हिटमैन 16 गेंद पर 16 रन ही बना सके.
Rohit Sharma Vs Gill
Abusing........
But gill is always useless player pic.twitter.com/Z7XuEnda67
— (@Av1_Gulamdesh) January 11, 2024
गिल ने नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत तो दिलाई ही, लेकिन स्लिप में उनके द्वारा लपके गए अद्भुत एक हाथ के कैच ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह ऐसे मौकों के लिए काफी अभ्यास कर रहे थे क्योंकि उनके अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक ऐसा कोई बेहतरीन 'शोकेस' कैच नहीं था. धर्मशाला में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद अब दोनों टीमें लखनऊ के लिए रवाना होंगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच बुधवार, 17 जून को खेला जाएगा.
ईशान किशन ने भी 22 गेंदों में 34 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को जरूरी गति दी. अंत में केएल राहुल ने महज 19 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाकर खेल को खत्म किया. अफगानिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे और उनके प्रमुख गेंदबाज राशिद खान को केवल एक सफलता मिली.
Totally fault of rohit, gill shouted no run when he was just starting to run.... pic.twitter.com/mKFDJq4wUT
— (@kohli_goat) June 13, 2026
इससे पहले बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवरों का कर दिया गया. अफगान टीम के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज ने 51 गेंद पर 102 रनों की पारी खेली. अफगानिस्तान की पूरी टीम 24.5 ओवरों में 194 रनों पर सिमट गई. नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उनके अलावा डेब्यू करने वाले दो खिलाड़ियों ने भी शानदार बॉलिंग की. तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और स्पिनर हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट लिए.