'मुझे T20 टीम में चुने तो..' टी20 में टीम इंडिया से बाहर शुभमन गिल, वापसी को लेकर तोड़ी चुप्पी

GT vs RCB IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. इस सीजन का विजेता या तो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी होगी या फिर गुजरात टाइटंस 3 साल बाद अपना दूसरा खिताब जीतेगी. गिल ने फाइनल के बीच टी20 टीम में वापसी को लेकर चुप्पी तोड़ी है.
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GT vs RCB IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. इस सीजन का विजेता या तो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी होगी या फिर गुजरात टाइटंस 3 साल बाद अपना दूसरा खिताब जीतेगी. गिल ने फाइनल के बीच टी20 टीम में वापसी को लेकर चुप्पी तोड़ी है. भले ही वह टेस्ट और वनडे में टीम के कप्तान हों, लेकिन टी20 में सेलेक्टर्स के रडार से बाहर चल रहे हैं. क्वालीफायर-2 में गिल ने 200+ स्ट्राइक रेट से शतक ठोकने के बाद टी20 टीम में वापसी को लेकर हुंकार भरी है.
अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे विस्फोटक ओपनर्स ने टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर रखी है, जिसके चलते उन्हें टीम इंडिया में वापसी अब चैलेंज बन चुकी है. लेकिन उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है. उन्होंने बताया कि वह अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना पिछला टी20 मुकाबला दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान खेला था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जहां टीम इंडिया ने खिताबी जीत दर्ज की.
उन्होंने फाइनल मुकाबले से पहले कहा, "अगर मुझे T20 टीम के लिए चुना जाता है, तो मुझे खेलने में खुशी होगी. ईमानदारी से कहूं तो, मैं अपने खेल पर काम करते रहना चाहता हूं. मैं एक T20 बल्लेबाज, एक वनडे बल्लेबाज और एक टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर बेहतर होते रहना चाहता हूं. आप जानते हैं, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें आप कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जाहिर है. आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और मैं यही करने की कोशिश करता हूं."
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गिल का पिछले साल T20 इंटरनेशनल में प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. 2025 में खेले गए 15 मैचों में, वह 24.25 की औसत से केवल 291 रन ही बना पाए, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 47 था. हालांकि, इस आईपीएल सीजन उन्होंने शानदार बैटिंग की है और 48.13 की औसत और 163.72 के स्ट्राइक रेट से कुल 722 रन बनाए हैं. लेकिन विस्फोटक वैभव सूर्यवंशी जैसा युवा सनसनी डेब्यू के करीब है और ऐसे में गिल के लिए चैलेंज और बड़ा हो सकता है.
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