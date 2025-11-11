शुभमन गिल रचेंगे नया इतिहास, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डबल हंड्रेड जड़ने वाले लीजेंड्स, 1 के नाम तिहरा शतक

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है.आज हम आपको बताएंगे उन 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने का काम किया है. यही नहीं 1 ने तो तिहरा शतक ठोक दिया था.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है. पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है. दोनों ही टीमें तैयारी में जोरों -शोरों से लग गई है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी बार खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 1 और दक्षिण अफ्रीका को 1 मैच में जीत मिली थी. दोनों देश के बीच हमेशा ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. आज हम आपको बताएंगे उन 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने का काम किया है. यही नहीं 1 ने तो तिहरा शतक ठोक दिया था.
वीरेंद्र सहवाग
साल 2008 में वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर की सर्वोच्च पारी खेलते हुए तिहरा शतक ठोक दिया था. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस टेस्ट मैच में 304 गेंदों का सामना करते हुए 42 चौके और 5 छक्के की मदद से 319 रनों की पारी खेल डाली. ये ना सिर्फ सहवाग के करियर की सबसे बेस्ट पारी थी. बल्कि दोनों टीमों के बीच किसी भी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया इकलौता तिहरा शतक है.
3 खिलाड़ियों ने ठोके हैं डबल हंड्रेड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरे शतक ठोकने की कारनामा 3 भारतीय खिलाड़ियों ने किया है. साल 2019 में विराट कोहली ने 254 रनों की पारी खेली थी. वहीं, मयंक अग्रवाल ने मिले मौके को भुनाते हुए विशाखापटनम में 215 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. लिस्ट में आखिरी नाम भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का है. उन्होंने भी साल 2019 में रांची में खेले गए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 212 रनों की पारी खेली थी.
गिल के पास मौका
इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय कप्तान शुभमन गिल से हैं. इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 759 रन बनाए थे. यही नहीं उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 269 रनों की पारी खेली थी. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभमन गिल के पास इस सीरीज में भी दोहरा शतक जड़ने का जबरदस्त मौका है.
