Advertisement
trendingNow13079914
Hindi Newsक्रिकेटसीरीज हार के बाद भी एक्शन मोड में भारतीय कप्तान, टीम इंडिया खेलेगी टी20, तो गिल करेंगे ये खास काम

सीरीज हार के बाद भी एक्शन मोड में भारतीय कप्तान, टीम इंडिया खेलेगी टी20, तो गिल करेंगे ये खास काम

भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को सीरीज हार के बाद खूब आलोचना का सामना करना पड़ा है. गिल की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 37 साल बाद सीरीज हार गई. अगामी टी20 सीरीज के लिए वह उन्हें भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. इसी बीच गिल ने सभी को हैरान करने वाला फैसला लिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

भारतीय टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को सीरीज हार के बाद खूब आलोचना का सामना करना पड़ा है. गिल की कप्तानी में पहली बार टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 37 साल बाद सीरीज हार गई. अगामी टी20 सीरीज के लिए वह उन्हें भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. साथ ही वह ट20 विश्व कप के स्क्वॉड से भी गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वनडे सीरीज के बाद गिल आराम करेंगे. हालांकि, उन्होंने सभी को हैरान करने वाला फैसला लिया है. दरअसल, भारतीय टी20 कप्तान शुभमन गिल ने रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला किया है. यानी जब सूर्यकुमार की टोली न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही होगी, तो शुभमन गिल पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने उतरेंगे.  बता दें कि गिल को खराब प्रदर्शन के कारण टी20 स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया था. 

एक्शन मोड में गिल
टीम इंडिया 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 5 मैचों की टी20 सीरीज के अभियान की शुरुआत करेगी. उस समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल पंजाब को रणजी ट्रॉफी में नॉकआउट में पहुंचाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. मीडिया  रिपोर्ट्स की मानें तो शुभमन गिल ने वनडे सीरीज के बाद आराम ना लेने का फैसला लिया है. वह सीधा इंदौर से राजकोट पहुंच चुके हैं.  बता दें कि रणजी ट्रॉफी पंजाब फिलहाल ग्रुप बी में 11 अंकों के साथ 6ठें स्थान पर है. पंजाब को अब यहां से बाकी के बचे 3 मैचों में जीत हासिल करनी होगी.  बता दें कि गिल साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. तब से उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में शिरकत नहीं की है. 

37 सालों बाद घर में हार

Add Zee News as a Preferred Source

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को 41 रनों से हार का सामना करना  पड़ा. इसी के साथ भारतीय टीम ने गिल और कोच गंभीर के अगुवाई में अपने नाम पर बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है. फाइनल मुकाबले में भी गिल बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने  भरपूर प्रयास किया और 124 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और भारत ने अपना नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज करा लिया.

'देर तक बल्लेबाजी नहीं'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान गिल ने कहा,' ऐसा नहीं है कि हमने खराब बल्लेबाजी की. बस हमने ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं की. जब बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलती है और उसे बड़े स्कोर में ना बदल पाओ तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं. हमारे  कम से कम 2 खिलाड़ियों को बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी. यही  उनके हमारे बीच खास अंतर रहा है. हम ऐसा करने में असमर्थ रहे और शायद इसलिए मैच हार गए.'

ये भी पढ़ें: 16 साल पहले प्रोटियाज के खिलाफ इस दिग्गज ने मचाया था आतंक, ठोक दी थी भारतीय टी20 इतिहास की पहली सेंचुरी

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gillindian captain gill

Trending news

'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
aap
'AAP ही गुजरात में BJP को हरा सकती...', केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश
Sir
समझिए 1.25 करोड़ लोग कितने तनाव में हैं... बंगाल में SIR के नोटिस पर SC का बड़ा आदेश