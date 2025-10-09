Advertisement
trendingNow12954362
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने सुना दिया अपना जवाब

भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए युवा क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अपने बयान से अचानक सनसनी मचा दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 09, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने सुना दिया अपना जवाब

भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए युवा क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अपने बयान से अचानक सनसनी मचा दी है. शुभमन गिल ने साफ कर दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. शुभमन गिल का बयान सुनकर भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.

रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं?

वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले बात करते हुए शुभमन गिल ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के प्लान के बारे में बात की. शुभमन गिल ने साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के सवाल पर भी जवाब दिया है. टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने क्रिकेट फैंस को आश्वस्त किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शुभमन गिल ने सुना दिया अपना जवाब

शुभमन गिल ने क्रिकेट फैंस की चिंताओं का समाधान करते हुए यह साफ किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट में भारत की योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे. साथ ही ये दोनों ही दिग्गज 2027 वनडे वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल हैं. शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'रोहित और विराट के पास जो अनुभव और टैलेंट है, वह बहुत कम खिलाड़ियों के पास होता है. बहुत कम खिलाड़ियों ने भारत को इतने ज्यादा मैच जिताए हैं. उस तरह का टैलेंट, क्वालिटी और अनुभव होना, मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम खिलाड़ियों के पास है. वे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल हैं.'

'रोहित की शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश'

नए कप्तान शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा की तरह ड्रेसिंग रूम में शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश करेंगे. बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब वह केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं. इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचों की संख्या काफी कम हो गई है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Shubman Gill

Trending news

Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात