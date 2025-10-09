रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं? नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने सुना दिया अपना जवाब

भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए युवा क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने अपने बयान से अचानक सनसनी मचा दी है. शुभमन गिल ने साफ कर दिया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. शुभमन गिल का बयान सुनकर भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.

रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं?

वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले बात करते हुए शुभमन गिल ने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया के प्लान के बारे में बात की. शुभमन गिल ने साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के सवाल पर भी जवाब दिया है. टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने क्रिकेट फैंस को आश्वस्त किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल हैं.

शुभमन गिल ने सुना दिया अपना जवाब

शुभमन गिल ने क्रिकेट फैंस की चिंताओं का समाधान करते हुए यह साफ किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे क्रिकेट में भारत की योजनाओं का हिस्सा बने रहेंगे. साथ ही ये दोनों ही दिग्गज 2027 वनडे वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल हैं. शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'रोहित और विराट के पास जो अनुभव और टैलेंट है, वह बहुत कम खिलाड़ियों के पास होता है. बहुत कम खिलाड़ियों ने भारत को इतने ज्यादा मैच जिताए हैं. उस तरह का टैलेंट, क्वालिटी और अनुभव होना, मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम खिलाड़ियों के पास है. वे 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल हैं.'

'रोहित की शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश'

नए कप्तान शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा की तरह ड्रेसिंग रूम में शांत माहौल बनाए रखने की कोशिश करेंगे. बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब वह केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं. इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचों की संख्या काफी कम हो गई है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती है.