सिर्फ 67 रन... और ये प्रचंड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनेंगे शुभमन गिल, इतिहास में दर्ज हो जाएगा नाम

Shubman Gill: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच जारी है. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक जड़ा. शुभमन गिल ने 196 गेंदों पर नाबाद 129 रन बनाए. शुभमन गिल ने इस दौरान 65.82 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 16 चौके और 2 छक्के जमाए. बता दें कि भारत ने इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम पर अपना दबदबा बनाया हुआ है. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी. इसके बाद वेस्टइंडीज के हौसले पहली पारी में बिल्कुल पस्त हैं.

इतिहास रचने के करीब शुभमन गिल

वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में अभी तक 7 विकेट गंवाकर 174 रन बनाए हैं. कैरेबियाई टीम अभी भी भारत के स्कोर से 344 रन पीछे है. टीम इंडिया अगर वेस्टइंडीज को इस मैच में Follow-on नहीं देकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरती है तो कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में शुभमन गिल ने 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 84.81 की बेहतरीन औसत से 933 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 5 शतक और 1 अर्धशतक भी जमाया है. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है.

ये प्रचंड रिकॉर्ड बनाने वाले बनेंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शुभमन गिल अगर 67 रन और बना लेते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 सीजन में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे. बता दें कि महज 26 साल की उम्र में ही शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक ठोक दिए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल के अब 19 शतक हो गए हैं. शुभमन गिल के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 10 शतक, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 शतक और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक हो गए हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक ही सीजन में 1000 रन

शुभमन गिल से पहले अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं. अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पहले सीजन (2019-2021) में क्रमशः 1159 और 1094 रन बनाए थे. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2023-2025 सीजन में 1798 रन बनाए थे.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 सीजन में सबसे ज्यादा रन

1. शुभमन गिल - 7 मैचों में 933 रन

2. केएल राहुल - 7 मैचों में 670 रन

3. यशस्वी जायसवाल - 7 मैचों में 622 रन

4. रवींद्र जडेजा - 7 मैचों में 620 रन

5. जो रूट - 5 मैचों में 537 रन

6. हैरी ब्रूक - 5 मैचों में 481 रन

2000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी मौका

शुभमन गिल इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. शुभमन गिल के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में 2000 रन पूरा करने का सुनहरा मौका है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है. जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2023-2025 सीजन के 22 मैचों में 1968 रन बनाए थे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 सीजन में अभी भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो-दो टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट खेलने हैं, ऐसे में शुभमन गिल के पास मौजूदा चक्र में 2000 से अधिक रन बनाने का अच्छा मौका है.

दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया ये कमाल

एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) सीजन में अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज 2000 या उससे अधिक रन नहीं बना पाया है. शुभमन गिल के पास यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 सीजन में शुभमन गिल ने 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 933 रन बनाए हैं. ओवरऑल शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अभी तक 39 मैचों में 43.47 की औसत से 2826 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में किया था. साल 2020 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक शुभमन गिल ने 5 वर्षों के अंदर ही टेस्ट फॉर्मेट में 10 शतक ठोक दिए हैं.