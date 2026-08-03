टेस्ट क्रिकेट में टूटेगा सचिन तेंदुलकर का ये बड़ा रिकॉर्ड! शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका

टेस्ट क्रिकेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है. भारत के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका है. शुभमन गिल का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो सकता है. बता दें कि भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका की धरती पर श्रीलंकाई टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के पास सचिन तेंदुलकर की कप्तानी का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. भारत को 15-19 अगस्त तक पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेलना है. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23-27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा.
भारत के टेस्ट कप्तान के तौर पर शुभमन गिल का रिकॉर्ड बेहतरीन है. शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तान के तौर पर भारत के लिए 9 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 82.77 की औसत से 1076 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 6 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. शुभमन गिल का बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 269 रन रहा है. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान अगर शुभमन गिल 2 शतक और ठोक देते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे. सचिन तेंदुलकर ने भारत के कप्तान के तौर पर 25 टेस्ट मैचों की 43 पारियों में 51.35 की औसत से 2054 रन बनाए थे.
सचिन तेंदुलकर ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक और 7 अर्धशतक जमाए थे. शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दो शतक लगाते ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. शुभमन गिल इस रिकॉर्ड के दम पर भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक जड़ने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ देंगे. शुभमन गिल के पास सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे करने का भी मौका है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कम से कम 31 रन बनाते ही शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लेंगे.
1. विराट कोहली- 20 शतक
2. सुनील गावस्कर- 11 शतक
3. मोहम्मद अजहरुद्दीन - 9 शतक
4. सचिन तेंदुलकर- 7 शतक
5. शुभमन गिल- 6 शतक
6. महेंद्र सिंह धोनी - 5 शतक
7. सौरव गांगुली - 5 शतक
8. मंसूर अली खान पटौदी - 5 शतक
9. राहुल द्रविड़ - 4 शतक
10. रोहित शर्मा- 4 शतक
भारत के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने के रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली का नाम टॉप पर आता है. विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों की 113 पारियों में 54.80 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 5864 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली ने 20 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. विराट कोहली का बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन रहा है. इस लिस्ट में विराट कोहली (20 शतक) के बाद सुनील गावस्कर (11 शतक), मोहम्मद अजहरुद्दीन (9 शतक), सचिन तेंदुलकर (7 शतक) और शुभमन गिल (6 शतक) का नाम आता है.