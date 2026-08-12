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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रचने के करीब शुभमन गिल, भारत का कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं बना पाया ये दुर्लभ रिकॉर्ड

एक WTC साइकल में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है. जो रूट ने 2019-21 WTC साइकल के दौरान इंग्लैंड के कप्तान के तौर पर 20 मैचों में 1660 रन बनाए थे. अभी तक सिर्फ चार कप्तान जो रूट, बाबर आजम, दिमुथ करुणारत्ने और बेन स्टोक्स ही एक WTC साइकल में कप्तान के तौर पर 1000 से ज्यादा रन बना पाए हैं.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 12, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:57 AM IST
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रचने के करीब शुभमन गिल, भारत का कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं बना पाया ये दुर्लभ रिकॉर्ड

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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