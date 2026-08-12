वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इतिहास रचने के करीब शुभमन गिल, भारत का कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं बना पाया ये दुर्लभ रिकॉर्ड

भारत के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल जब 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बैटिंग करने उतरेंगे, तो उनके निशाने पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा. शुभमन गिल एक ऐसा दुर्लभ रिकॉर्ड बना लेंगे, जो अभी तक भारत का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है. बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 साइकल का हिस्सा है. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15-19 अगस्त तक गॉल में जबकि दूसरा मैच 23-27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा.
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और वह श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में रनों की बारिश करने के लिए तैयार हैं. भारत का यह दाएं हाथ का धाकड़ बल्लेबाज अगर श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कम से कम 157 रन बना लेता है, तो वह इतिहास रच देगा. शुभमन गिल ऐसा करते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3000 रन पूरा करने वाले भारत के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की शुरुआत साल 2020 में हुई थी.
शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अभी तक 40 टेस्ट मैचों की 73 पारियों में 43.07 की बेहतरीन औसत से 2843 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान 10 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का हाईएस्ट स्कोर 269 रन रहा है. शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अभी तक 318 चौके और 46 छक्के भी लगाए हैं. शुभमन गिल 157 रन बनाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे.
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का नंबर आता है. रोहित शर्मा ने 40 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) मैचों में 2716 रन बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत ने 40 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) मैचों की 71 पारियों में 2780 रन बनाए हैं.
1. शुभमन गिल 40 मैचों में 2843 रन
2. ऋषभ पंत 40 मैचों में 2780 रन
3. रोहित शर्मा 40 मैचों में 2716 रन
4. विराट कोहली 46 मैचों में 2617 रन
5. रवींद्र जडेजा 48 मैचों में 2610 रन
6. यशस्वी जायसवाल 28 मैचों में 2511 रन
7. केएल राहुल 33 मैचों में 2148 रन
8. चेतेश्वर पुजारा 35 मैचों में 1769 रन
9. अजिंक्य रहाणे 29 मैचों में 1589 रन
10. मयंक अग्रवाल 19 मैचों में 1293 रन
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने का ओवरऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट के नाम पर है. टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट ने 77 WTC मैचों में 6651 रन बनाए हैं. 3000 WTC रन बनाने वाले पहले भारतीय बनने के अलावा, शुभमन गिल के पास एक ही WTC साइकल में 1,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बनने का भी मौका होगा. उन्होंने मौजूदा 2025-27 WTC साइकल के दौरान भारत के कप्तान के तौर पर आठ मैचों में 950 रन बनाए हैं.
1. शुभमन गिल 8 मैचों में 950 रन
2. विराट कोहली 15 मैचों में 934 रन
3. रोहित शर्मा 17 मैचों में 864 रन
4. विराट कोहली 7 मैचों में 415 रन
5. रोहित शर्मा 7 मैचों में 390 रन
अभी तक सिर्फ तीन भारतीय बल्लेबाजों अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने एक ही WTC साइकल में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान, शुभमन गिल के पास यह कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बनने का मौका होगा. वह इस खास लिस्ट में शामिल होने से सिर्फ 50 रन दूर हैं.
1. यशस्वी जायसवाल 19 मैचों में 1798 रन
2. अजिंक्य रहाणे 18 मैचों में 1159 रन
3. रोहित शर्मा 12 मैचों में 1094 रन
4. शुभमन गिल 16 मैचों में 972 रन
5. शुभमन गिल 8 मैचों में 950 रन