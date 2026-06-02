सुनील गावस्कर के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में शनिवार 6 जून से शुरु होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रचने के करीब हैं. शुभमन गिल अब टेस्ट क्रिकेट में महान बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर के एक महारिकॉर्ड की बराबरी करने की दहलीज पर खड़े हैं. शुभमन गिल अगर न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस टेस्ट मैच में कम से कम 50 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन जाएंगे. शुभमन गिल इस मामले में सुनील गावस्कर के महारिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे तेज 15 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे.

गावस्कर के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे गिल

फिलहाल सुनील गावस्कर के नाम भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का महारिकॉर्ड दर्ज है. सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे तेज 15 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. शुभमन गिल के पास सुनील गावस्कर के इस महान रिकॉर्ड की बराबरी करने का आसान मौका है. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए कप्तान के तौर पर 8 टेस्ट मैचों की 14 पारियों में 79.17 की औसत से 950 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक कप्तान के तौर पर 5 शतक और 1 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है.

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

शुभमन गिल के पास न्यू चंडीगढ़ टेस्ट की पहली पारी में 50 रन बनाकर सुनील गावस्कर के इस महान रिकॉर्ड की बराबरी करने का अच्छा चांस है. बता दें कि महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम कप्तान के तौर पर पूरी दुनिया में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. डॉन ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान सबसे तेज 11 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. डॉन ब्रैडमैन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो शुभमन गिल तोड़ने से चूक गए, लेकिन सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की वह आसानी से बराबरी कर सकते हैं. सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी करते ही शुभमन गिल का नाम भारतीय क्रिकेट में अमर हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शुभमन गिल का टेस्ट रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में 43.07 की औसत से 2843 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 10 शतक और 8 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है. शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे करने के करीब हैं. अफगानिस्तान के न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होने वाले इस टेस्ट मैच में अगर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल कम से कम 157 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लेंगे.