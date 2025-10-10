Advertisement
सुनील गावस्कर का महान रिकॉर्ड तोड़ने के करीब शुभमन गिल, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

India vs West Indies 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रनों से जीता था. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ नई दिल्ली में दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा करने के लिए तैयार है.

Oct 10, 2025
गावस्कर का महान रिकॉर्ड तोड़ने के करीब गिल

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इतिहास रचने के करीब हैं. शुभमन गिल अब टेस्ट क्रिकेट में महान बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर के एक महारिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं. शुभमन गिल अगर दिल्ली टेस्ट में कम से कम 196 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन जाएंगे. शुभमन गिल इस मामले में सुनील गावस्कर के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर 804 रन बनाए

फिलहाल सुनील गावस्कर के नाम भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का महारिकॉर्ड दर्ज है. सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे तेज 15 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. शुभमन गिल के पास सुनील गावस्कर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ने का आसान मौका है. शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में 11 पारियों में 73.09 की औसत से 804 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 4 शतक और 1 अर्धशतक ठोका है. शुभमन गिल का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इस दौरान 269 रन रहा है.

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएगा नाम

शुभमन गिल के पास अगली तीन टेस्ट पारियों में 196 रन बनाकर सुनील गावस्कर का यह महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. बता दें कि महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम कप्तान के तौर पर पूरी दुनिया में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. डॉन ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान सबसे तेज 11 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. डॉन ब्रैडमैन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो शुभमन गिल तोड़ने से चूक गए, लेकिन सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड वह आसानी से तोड़ सकते हैं. सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ते ही शुभमन गिल का नाम भारतीय क्रिकेट में अमर हो जाएगा.

इतिहास रचने की दहलीज पर शुभमन गिल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में शुभमन गिल ने 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 73.09 की बेहतरीन औसत से 804 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने इस दौरान एक दोहरे शतक समेत 4 शतक और 1 अर्धशतक भी जमाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल अगर 196 रन बना लेते हैं, तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 में 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे. वहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के किसी एक सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक ही सीजन में 1000 रन

शुभमन गिल से पहले अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं. अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के पहले सीजन (2019-2021) में क्रमशः 1159 और 1094 रन बनाए थे. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2023-2025 सीजन में 1798 रन बनाए थे.

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका

शुभमन गिल इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. शुभमन गिल के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में 2000 रन पूरा करने का सुनहरा मौका है. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है. जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2023-2025 सीजन के 22 मैचों में 1968 रन बनाए थे.

