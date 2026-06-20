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1 जगह के 3 दावेदार... शुभमन गिल का बढ़ गया सिरदर्द! अफगानिस्तान पर जीत के बाद क्या कहा?

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम के चयन से पहले कप्तान शुभमन गिल ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर चुप्पी साधी है. यशस्वी जायसवाल के शतक और रोहित शर्मा के अर्धशतक ने चयनकर्ताओं के लिए 'सुखद सिरदर्द' पैदा कर दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 21, 2026, 12:42 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:42 AM IST
1 जगह के 3 दावेदार... शुभमन गिल का बढ़ गया सिरदर्द! अफगानिस्तान पर जीत के बाद क्या कहा?
Image Credit: रोहित शर्मा और शुभमन गिल

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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