भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड सीरीज और आगामी वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर वनडे टीम के ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं. एक तरफ जहां यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 110 रन बनाकर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की है, वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने भी शीर्ष क्रम पर 79 रनों की तेज पारी खेली. इन दोनों के प्रदर्शन से पहले लखनऊ में ईशान किशन ने भी शानदार शतक जड़ा था, जो ओपनिंग स्लॉट के लिए चल रही इस प्रतिस्पर्धा को और रोचक बना रहा है.
अब सभी की निगाहें बीसीसीआई की चयन समिति की बैठक पर टिकी हैं, जहां इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान किया जाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली की अनुपस्थिति ने टीम प्रबंधन को बल्लेबाजी क्रम के साथ प्रयोग करने का मौका दिया, जिसमें ईशान, रोहित और जायसवाल तीनों को आजमाया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि तीनों ही खिलाड़ियों ने इन मौकों का भरपूर फायदा उठाया और शानदार प्रदर्शन किया.
इन तीनों दावेदारों के बीच रोहित शर्मा के स्थान को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, उन्होंने 69 गेंदों में 79 रनों की प्रभावी पारी खेली, लेकिन वे इसे फिर से शतक में तब्दील करने में सफल नहीं रहे. दूसरी ओर, ईशान और जायसवाल उनके स्लॉट को लगातार चुनौती दे रहे हैं. यदि विराट कोहली फिट होकर वापसी करते हैं, तो वे नंबर 3 पर खेलेंगे. ऐसे में शुभमन गिल को वापस ओपनिंग पर जाना होगा. इस स्थिति में रोहित, यशस्वी और ईशान में से केवल एक के लिए ही प्लेइंग इलेवन में जगह बच पाएगी.
The celebrations begin in the #TeamIndia camp as we clinch the @IDFCFIRSTBank #INDvAFG series with pic.twitter.com/oI9lbaNeXk
— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
जब गिल से भारत की भावी रणनीति के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. गिल ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो, यह एक 'अच्छा सिरदर्द' है कि आपके सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.'' उन्होंने आगे बताया कि टीम का चयन अगले एक-दो दिनों में होने की संभावना है, जिसके बाद फिटनेस स्तर की समीक्षा करके सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन को मैदान में उतारा जाएगा.
यशस्वी ने अपने दूसरे वनडे शतक के जरिए चयनकर्ताओं को अपनी प्रतिभा की याद दिलाई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक बनाने के बावजूद उन्हें शुरुआत में अफगानिस्तान सीरीज के लिए नहीं चुना गया था और ईशान को मौका मिला था. हालांकि, कोहली के हटने के बाद यशस्वी को शामिल किया गया और उन्होंने नाबाद 110 रनों की पारी खेल डाली. अपनी पिछली तीन वनडे पारियों में दो शतकों के साथ उन्होंने अपनी जगह पक्की करने का मजबूत दावा किया है, लेकिन क्या भारत इंग्लैंड दौरे पर चार ओपनर्स को ले जाएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है.
शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि जायसवाल के लिए यह पूरी स्थिति आसान नहीं रही है. गिल ने जायसवाल को एक "असाधारण" खिलाड़ी बताते हुए कहा कि जब टीम के सभी प्रमुख खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, तो यशस्वी जैसे खिलाड़ियों को दुर्भाग्यवश बाहर बैठना पड़ता है. चूंकि कोहली इस सीरीज में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यशस्वी को मौका मिला और उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया. गिल को उम्मीद है कि जायसवाल इसी तरह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और मिलने वाले मौकों को भुनाते रहेंगे.