गिल ने कर ली गावस्कर के इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, टेस्ट में बतौर कप्तान 15 पारियों में पूरे किए 1000 रन

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच में धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया है. यह शुभमन गिल के टेस्ट करियर का 11वां शतक है. शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 72.03 की स्ट्राइक रेट से 143 गेंद पर 103 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान अभी तक 11 चौके और 1 छक्का लगाया है. भारतीय कप्तान अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और टेस्ट मैच के दूसरे दिन वह अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाने के मकसद के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे.
शुभमन गिल ने जब अपनी पारी के दौरान 50 रन पूरे किए थे, तब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में महान बल्लेबाज और कप्तान सुनील गावस्कर के एक महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली हैं. शुभमन गिल अब टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. शुभमन गिल ने इस मामले में सुनील गावस्कर के महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे तेज 15 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. शुभमन गिल ने भी बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 15 पारियों में अपने 1000 रन पूरे किए हैं.
फिलहाल शुभमन गिल और सुनील गावस्कर के नाम भारतीय कप्तान के तौर पर संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का महारिकॉर्ड दर्ज है. सुनील गावस्कर ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे तेज 15 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए कप्तान के तौर पर 9 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 87.75 की औसत से 1053 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक कप्तान के तौर पर 6 शतक और 1 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है.
बता दें कि महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के नाम कप्तान के तौर पर पूरी दुनिया में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. डॉन ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान सबसे तेज 11 पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे. डॉन ब्रैडमैन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो शुभमन गिल तोड़ने से चूक गए, लेकिन सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की उन्होंने आसानी से बराबरी कर ली है. सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी करते ही शुभमन गिल का नाम भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया है.
शुभमन गिल ने अभी तक भारत के लिए 41 टेस्ट मैचों में 43.97 की औसत से 2946 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 11 शतक और 8 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर 269 रन है. शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे करने के करीब हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी इस टेस्ट मैच में अगर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल कम से कम 54 रन और बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लेंगे.
टेस्ट में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा शतक के मामले में शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं. शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन 143 गेंदों का सामना करते हुए 12 बाउंड्री के साथ नाबाद 103 रन बना लिए हैं. यह टेस्ट कप्तान के तौर पर गिल का छठा शतक रहा. बतौर टेस्ट कप्तान सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं, जिन्होंने 113 पारियों में 20 बार ऐसा किया. वहीं, दूसरे स्थान पर मौजूद सुनील गावस्कर ने 74 पारियों में 11 शतक जमाए थे.
मोहम्मद अजहरुद्दीन 78 पारियों में 9 शतक और सचिन तेंदुलकर 43 पारियों में 7 शतक अपने नाम कर चुके हैं. शनिवार को मुल्लांपुर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में अभी तक 3 विकेट गंवाकर 368 रन बनाए हैं. भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान गिल ने नाबाद 103 रन बनाए. साई सुदर्शन ने 81 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. ऋषभ पंत 70 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद सलीम ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए, जबकि जियाउर रहमान ने 1 विकेट अपने नाम किया.