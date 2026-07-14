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100% बढ़ जाएगा ODI का रोमांच, बस कर दो ये काम, शुभमन गिल ने ICC से कर दी बड़ी डिमांड; हर क्रिकेट प्रेमी होगा सहमत!

ODI क्रिकेट का रोमांच फिर से बढ़ाने के लिए शुभमन गिल ने आईसीसी को सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में दिलचस्पी जगाने के लिए त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय सीरीज को वापस ला सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 14, 2026, 04:41 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:41 AM IST
100% बढ़ जाएगा ODI का रोमांच, बस कर दो ये काम, शुभमन गिल ने ICC से कर दी बड़ी डिमांड; हर क्रिकेट प्रेमी होगा सहमत!
Image Credit: ODI के रोमांच को जगाने के लिए शुभमन गिल ने दिया सुझाव (AI graphic)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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