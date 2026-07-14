100% बढ़ जाएगा ODI का रोमांच, बस कर दो ये काम, शुभमन गिल ने ICC से कर दी बड़ी डिमांड; हर क्रिकेट प्रेमी होगा सहमत!

हाल ही में इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच श्रीलंका में ट्राई सीरीज (3 देशों के बीच) का आयोजन हुआ था. इस टूर्नामेंट में तीनों देशों के युवा सितारे मैदान पर उतरे थे और टूर्नामेंट को काफी पसंद किया गया था. ट्राई सीरीज की खास बात ये होती है कि इसमें प्रत्येक टीमें एक दूसरे से कम से कम दो मुकाबले खेलती हैं. फिर पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष दो पर रहने वाली टीमों के बीच फाइनल होता है. यही वजह है कि बाइलेटरल सीरीज के मुकाबले ट्राई या क्वाड्रैंगुलर (4 देशों के बीच) सीरीज का रोमांच अधिक होता है. जरा सोचिए कि किसी टूर्नामेंट में भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहा होगा तो उस टूर्नामेंट का रोमांच बाइलेटरल सीरीज के मुकाबले कितना होगा.