100% बढ़ जाएगा ODI का रोमांच, बस कर दो ये काम, शुभमन गिल ने ICC से कर दी बड़ी डिमांड; हर क्रिकेट प्रेमी होगा सहमत!

इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज से पहले शुभमन गिल ने ऐसी मांग की है, जिससे शायद हर क्रिकेट प्रेमी सहमति जताएगा. पिछले कुछ सालों से 50-ओवर क्रिकेट का रोमांच कम हो गया है. आईसीसी के सामने ODI में कई तरह के बदलाव करने के प्रपोजल भी आए हैं. इन्हीं में से एक प्रस्ताव ये भी है कि इस फॉर्मेट को अब 40-40 ओवर का कर दिया जाए. हालांकि, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस प्रस्ताव को नहीं मानने की गुहार लगाई है. उन्होंने ODI क्रिकेट के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए यहां तक कह दिया कि उनके सामने जब वर्ल्ड कप का जिक्र होता है तो वो सिर्फ 50-ओवर विश्व कप के बारे में सोचते हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से एक दिन पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने 50-ओवर का बचाव करते हुए कहा कि वनडे मैचों को घटाकर 40 ओवर का करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया.
ODI क्रिकेट का रोमांच फिर से बढ़ाने के लिए शुभमन गिल ने आईसीसी को सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में दिलचस्पी जगाने के लिए त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय सीरीज को वापस ला सकते हैं. भारतीय कप्तान ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि यह 40 ओवर का होना चाहिए.''
वनडे क्रिकेट में फैंस की रुचि जगाने के लिए शुभमन गिल ने त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय सीरीज को दोबारा शुरू करने की वकालत की, जो 2000 के दशक के मध्य तक नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं.
शुभमन ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, ''हम बहुत सारी ट्रायंगुलर सीरीज खेलते थे और उन्हें देखना बहुत मजेदार होता था. हम ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे- भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका. आप सिर्फ एक टीम के साथ नहीं खेल रहे होते थे. आप दो अलग-अलग टीमों के साथ खेल रहे होते थे. आप अलग-अलग जगहों पर खेल रहे होते थे.
उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर हम इस (ODI) फॉर्मेट को दिलचस्प बनाना चाहते हैं, तो बाइलैटरल सीरीज के बजाय हमें ट्रायंगुलर या शायद क्वाड्रैंगुलर सीरीज करानी चाहिए. आइए कुछ ऐसा करते हैं, ताकि इसे खेलने और देखने में मजा आए.
हाल ही में इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच श्रीलंका में ट्राई सीरीज (3 देशों के बीच) का आयोजन हुआ था. इस टूर्नामेंट में तीनों देशों के युवा सितारे मैदान पर उतरे थे और टूर्नामेंट को काफी पसंद किया गया था. ट्राई सीरीज की खास बात ये होती है कि इसमें प्रत्येक टीमें एक दूसरे से कम से कम दो मुकाबले खेलती हैं. फिर पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष दो पर रहने वाली टीमों के बीच फाइनल होता है. यही वजह है कि बाइलेटरल सीरीज के मुकाबले ट्राई या क्वाड्रैंगुलर (4 देशों के बीच) सीरीज का रोमांच अधिक होता है. जरा सोचिए कि किसी टूर्नामेंट में भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहा होगा तो उस टूर्नामेंट का रोमांच बाइलेटरल सीरीज के मुकाबले कितना होगा.