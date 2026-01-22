ODI से फ्लॉप होकर डोमेस्टिक में भी शुभमन गिल ने तोड़ा दिल, अनजान गेंदबाज ने 0 पर भेजा पवेलियन, रवींद्र जडेजा भी फुस्स

Shubman Gill Ranji Trophy: भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने लंबे समय बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की. उनके साथ दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी मैदान पर उतरे. दोनों खिलाड़ियों से फैंस को बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया के स्टार्स ने सबको निराश किया. पंजाब और सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी के छठे राउंड के मैच के पहले दिन गिल और जडेजा के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था. दोनों सीनियर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

गिल का नहीं खुला खाता

जडेजा सिर्फ छह गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि गिल का समय और भी कम रहा. पंजाब के कप्तान पहली ही गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने दो गेंदों का सामना किया. पंजाब की टीम पहली पारी में 40.1 ओवर ही खेल पाई और 139 रनों पर सिमट गई. सौराष्ट्र के लिए लेफ्ट-आर्म स्पिनर पार्थ भुट ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. उन्होंने ही भारतीय कप्तान गिल को दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू भी किया था.

पंजाब के बल्लेबाज फेल

पंजाब के लिए गिल के अलावा हरनूर सिंह (0), नेहाल वढेरा (6), सनवीर सिंह (1 रन) और कृष भगत (3 रन) भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. प्रभसिमरन सिंह ने 60 गेंद पर सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. अनमोलप्रीत सिंह ने 35 और उदय सहारन ने 23 रन बनाए. हरप्रीत बराड़ ने 12 और प्रेरित दत्ता ने 11 रन का योगदान दिया.

जडेजा नाकाम, बराड़ ने झटके 6 विकेट

इससे पहले सौराष्ट्र 47.1 ओवर में 172 रन पर ऑल आउट हो गई थी. जडेजा ने शुरुआती बाउंड्री लगाई, लेकिन जल्द ही कैच आउट हो गए और पारी को संभालने में नाकाम रहे. वह 6 गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हो गए. टीम के लिए जय गोहिल ने सबसे ज्यादा 82 और प्रेरक मांकड़ ने 32 रन बनाए. पंजाब के लिए हरप्रीत बराड़ ने 6 विकेट अपने नाम किए. सौराष्ट्र को पहली पारी में 33 रनों की बढ़त मिली.

सवालों के घेरे में जडेजा और गिल

जडेजा की बैटिंग फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पिछले कुछ महीनों में गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठे हैं. हालांकि, गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की हालिया 2-1 से घरेलू सीरीज हार के दौरान लगातार दो अर्धशतक लगाकर वापसी के संकेत दिए थे. उन्हें पहले भारत की टी20 टीम से भी बाहर कर दिया गया था.