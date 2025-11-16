IND vs SA: शुभमन गिल का मामला फिफ्टी-फिफ्टी... इंजरी पर आया बड़ा अपडेट, क्या खेल पाएंगे गुवाहाटी टेस्ट?

IND vs SA: कोलकाता में भारत की साउथ अफ्रीका से 30 रन से हार हुई. भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते माहौल गर्म रहा. लेकिन ये हार शुभमन गिल की इंजरी से डिफेंड होती नजर आई. गिल इंजरी के चलते दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए. अब दूसरे टेस्ट के लिए भी उनकी मौजूदगी का मामला फिफ्टी-फिफ्टी ही नजर आ रहा है. शुभमन गिल की इंजरी पर बड़ा अपडेट आया है. खबर है कि शुभमन गिल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह टीम के साथ होटल में हैं.

ICU में थे गिल

शुभमन गिल को ICU में रखा गया था. फिलहाल गिल की हालत स्थिर है और वह बेहतर महसूस कर रहे हैं. वह बिना किसी परेशानी के चलने-फिरने और अपनी गर्दन हिलाने में सक्षम हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अस्पताल जाकर शुभमन गिल से मुलाकात की थी. गांगुली अस्पताल में लगभग 15 मिनट रुके थे.

क्या दूसरा टेस्ट खेलेंगे गिल?

जानकारी के मुताबिक, शुभमन टीम होटल में आराम करेंगे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन पर लगातार नजर बनाए रखेगी. भारतीय कप्तान गुवाहाटी में 22 नवंबर से शुरू हो रहे अगले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. पूर्व में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट का आकलन किया जा रहा है और फिजियो द्वारा उनकी स्थिति पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है. उसके बाद ही अगले टेस्ट में उनकी उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट होगी.

पहली पारी में लगी थी चोट

शुभमन को पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते समय गर्दन में परेशानी हुई थी. इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने टीम की कप्तानी की थी. मैच की बात करें, तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 159 रन बनाए थे. जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए थे. भारतीय टीम ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त ली थी. दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 153 पर सिमट गई. भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था. टीम इंडिया 93 रन पर सिमट गई और मैच 30 रन से हार गई. मैच में 8 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर सिमोन हार्मर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.